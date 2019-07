Test Cattolica Economia 2019: date, bando, come funziona l'ammissione

Test Economia Cattolica 2019: le date

dal 4 al 14 luglio : per il test del 18 luglio (Roma) - prova organizzata per il solo corso in Economia e gestione dei servizi erogato nella sede di Roma,

dal 4 al 14 luglio : per il test del 18 luglio (Roma) - prova organizzata per il solo corso in Economia e gestione dei servizi erogato nella sede di Roma, dal 24 luglio al 26 agosto: per il test del 2 settembre presso la sede di Roma.

Iscrizione al test Economia Cattolica 2019

- cliccare l’icona Nuova domanda e scegliere il corso di laurea di interesse;

- inserire i voti ottenuti nel terzo e quarto anno della scuola secondaria di secondo grado di Italiano, Matematica, Prima Lingua Straniera e Storia;

scegliere la data e la relativa sede in cui sostenere la prova;

• DOCUMENTO D’IDENTITÀ

• CODICE FISCALE

• DOCUMENTO DI SOGGIORNO (solo per i cittadini non comunitari)

• PAGELLE DEL TERZO E QUARTO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO*

• CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE (obbligatoria per il corso di Economics and Management)

Caricare i seguenti documenti facoltativi (solo se dichiarati nella sezione «il tuo profilo»):

(solo se dichiarati nella sezione «il tuo profilo»): • CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

• CERTIFICAZIONE INFORMATICA ECDL/EIPASS

• CERTIFICAZIONE LAVORATIVA (valida solo per il corso di Economia e gestione aziendale – sezione tardopomeridiano serale)

effettuare il versamento di €60,00 (non rimborsabile) mediante carta di credito oppure bollettino MAV, pagabile presso qualsiasi istituto bancario, entro il termine di iscrizione alla prova. Per ogni iscrizione è necessario effettuare il relativo versamento.

Test Economia Cattolica 2019: cosa portare il giorno della prova

documento d’identità in corso di validità

di € 60,00 le fotocopie delle certificazioni dichiarate: Ecdl-Eipass, certificazione linguistica (la certificazione linguistica deve essere obbligatoriamente consegnata, se dichiarata, dagli studenti che sostengono la prova per l’ammissione ad un corso erogato in lingua italiana), certificazione lavorativa (solo per il corso di Economia e gestione aziendale – sezione serale)

Test Economia Cattolica 2019: struttura e valutazione della prova

: 12 quesiti Matematica : 12 quesiti

Risposte esatte: 1,25

Risposte mancanti: 0

Risposte sbagliate: - 0,3125

Test Economia Cattolica 2019: pubblicazione esiti

Per poter frequentare la Facoltà di Economia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore è obbligatorio sostenere un test. Per presentare la domanda di iscrizione alla prova è necessario: avere una casella di posta elettronica valida; registrarsi al Portale iscrizioni tramite il sito dell'Università Cattolica; accedere al Portale iscrizioni con le credenziali ricevute via e-mail. Per tutti i candidati il giorno della prova è obbligatorio presentarsi con: documento d'identità in corso di validità, ricevuta di pagamento di € 60,00, le fotocopie delle certificazioni dichiarate. La prova dura 90 minuti ed è composta da 48 quesiti a risposta multipla con quattro possibili risposte, una sola delle quali corretta. Il punteggio minimo complessivo per ottenere l'idoneità e potersi immatricolare deve essere di almeno 30 punti.