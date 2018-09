Test Professioni Sanitarie 2018: esempi quiz cultura generale

La prova del test professioni sanitarie viene decisa dalle singole università secondo il programma ministeriale: a differenza del test di ingresso a graduatoria nazionale, quindi, è diversa in ciascun ateneo. Per sapere di più sul contenuto della prova, ci si può comunque fare un'idea consultando il bando di professioni sanitarie, dove è pubblicato il programma su cui verte il test ingresso professioni sanitarie, e le prove degli anni precedenti. Per quanto riguarda i 2 quiz di cultura generale previsti dal test di ammissione professioni sanitarie , Skuola.net riporta qualche esempio proveniente dai test proposti da diversi atenei gli scorsi anni.

Test ingresso professioni sanitarie: le domande

che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto su argomenti di:cultura generale: 2 quesiti;ragionamento logico: 20 quesiti;biologia: 18 quesiti;chimica: 12 quesiti;fisica e matematica: 8.

Test professioni sanitarie: esempi quiz cultura generale

- Argomenti: Politica, Attualità, Diritto. 2 domande su 60.

Cosa si intende con l'acronimo TFR?

A) Trazione Forzata con Rimorchio

B) Tirocinio Formativo Regolato in ambito lavorativo

C) Tratto Ferroviario Firenze Roma

D) Trattamento di Fine Rapporto in ambito lavorativo

E) Tratto Ferroviario Regionale

In quale città ha sede la NATO

A) Amsterdam

B) New York

C) Parigi

D) Madrid

E) Bruxelles

Le risposte corrette sono quelle evidenziate.

Test ingresso professioni sanitarie 2014-2015 università di Verona 2013/2014 - Argomenti: Storia del 900, Politica, Attualità, Geografia. 4 domande su 60.

Il 6 giugno 2014 ricorreva il 70° anniversario di quale evento storico?

A) Il bombardamento atomico su Hiroshima

B) La liberazione di Parigi dall’occupazione nazista

C) Lo sbarco delle truppe alleate in Normandia



D) Lo sbarco delle truppe angloamericane in SiciliaE) La battaglia di Stalingrado

Nel 2013 il Direttore del Fondo Monetario Internazionale era:

A) Mario Draghi

B) Christine Lagarde

C) Angela Merkel

D) Mario Monti

E) Emma Marcegaglia

Quale dei seguenti abbinamenti è sbagliato?

A) James Watson- biologo molecolare

B) Rita Levi Montalcini- filosofa

C) Umberto Veronesi-oncologo

D) Maria Montessori-pedagogista

E) Lucio Fontana-pittore

Quale dei seguenti paesi non confina con la Repubblica Islamica dell’IRAN?

A) Arabia Saudita

B) Afghanistan

C) Turkmenistan

D) Turchia

E) Pakistan

Le risposte esatte sono: C), B), B), A).

Test ingresso professioni sanitarie 2014-2015 università di Bari 2013/2014 - Argomenti: Filosofia, Letteratura Italiana, Economia, Storia. 4 domande su 60.

Chi sono gli Enciclopedisti?

A) Filosofi francesi del XVIII secolo

B) I curatori della famosa "Enciclopedia" Treccani

C) Gli autori di Enciclopedie in genere

D) Gli Intellettuali dotati di vastissima cultura

E) Esponenti di nuove correnti filosofiche

Quali delle seguenti terne di autori è disposta correttamente in ordine cronologico di nascita?

A) Foscolo; Manzoni; Leopardi

B) Calvino; Morante; Svevo

C) D’Annunzio; Montale; Verga

D) Tasso; Ariosto; Alfieri

E) Parini; Boccaccio; Marino

Università degli Studi di BARI

Che cosa si intende per mercantilismo?

A) Una dottrina economica che aveva come obiettivo l'arricchimento dello Stato, in quanto condizione per la sua potenza, identificato in primo luogo con il possesso di metalli preziosi

B) Una dottrina economica che faceva della libera circolazione delle merci la premessa per la maggiore ricchezza delle nazioni



C) Una dottrina economica che faceva dell'incremento del PIL, attraverso il sostegno della produzione industriale, la base del benessere delle nazioniD) Nessuna delle altre alternative è correttaE) Una dottrina economica che identificava nell'agricoltura il fattore primario della ricchezza dellenazioni

Quale avvenimento si colloca cronologicamente tra la nascita della Repubblica popolare cinese di Mao e la rivolta studentesca di Pechino, che chiedeva l'avvio di un processo di democratizzazione interna?

A) La costruzione del muro di Berlino

B) L'annessione tedesca dell'Austria

C) La caduta della Repubblica di Salò

D) L'era delle grandi purghe staliniane

E) Il bombardamento atomico su Hiroshima

Tutte le risposte esatte sono la A).

Prova di ammissione università di Foggia 2010/2011 - Argomenti: storia 800 e 900, storia contemporanea, letteratura italiana, attualità, geografia, costituzione. 14 domande su 40.

Durante il suo viaggio attraverso l'Inferno, Dante incontra:

A) Farinata degli Uberti

B) Pia dei Tolomei

C) Buonconte da Montefeltro

D) Ugo Capeto, fondatore della casa regnante di Francia

E) Sordello da Goito, conterraneo di Virgilio

Nel 2008 in Italia si è celebrato il 60° anniversario:

A) della Costituzione repubblicana

B) della fine della prima guerra mondiale

C) della nascita del festival di Sanremo

D) dell'inaugurazione del Teatro alla Scala

E) della nascita della Repubblica Italiana

In quale anno Barak Obama ha vinto le elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America?

A) 2008

B) 2005

C) 2009

D) 2006

E) 2007

Quale senatore a vita del Senato della Repubblica italiana ha compiuto cento anni il 22 aprile 2009?



A) Rita Levi MontalciniB) Giulio AndreottiC) Oscar Luigi ScalfaroD) Camilla RaveraE) Francesco Cossiga

Secondo il progetto politico di Giuseppe Mazzini, scopo della lotta dei patrioti italiani doveva essere:

A) la creazione di uno Stato italiano unito, indipendente, repubblicano

B) la creazione di una federazione di Stati con a capo il Regno Sabaudo

C) la creazione di una confederazione di Stati con a capo il pontefice

D) la creazione di uno Stato italiano indipendente e monarchico

E) la creazione di una federazione monarchica di Stati europei legati all'Impero asburgico

Quale, fra i seguenti poeti, NON è ricordato da Ugo Foscolo nel carme “Dei Sepolcri”?

A) Torquato Tasso

B) Vittorio Alfieri

C) Francesco Petrarca

D) Dante Alighieri

E) Omero

La legge della selezione naturale venne enunciata, nella seconda metà dell’Ottocento, da:

A) Charles Darwin

B) John Stuart Mill

C) Joseph Arthur de Gobineau

D) Herbert Spencer

E) Auguste Comte

Il “supercontinente” in cui erano tra loro saldate tutte le terre emerse prima della cosiddetta “deriva dei continenti” è stato definito:

A) Pangea

B) Pandea

C) Eurasia

D) Laurasia

E) Gondwana

Un delta è:

A) un accumulo di sedimenti in corrispondenza dello sbocco di un fiume in un lago o mare

B) una struttura di protezione dai depositi di valanga

C) un accumulo di detriti causato da valanghe primaverili

D) un accumulo di sedimenti di origine eolica

E) un accumulo di sedimenti in seguito a colate di fango

In Italia, il Capo dello Stato è il:

A) Presidente della Repubblica, eletto dal Parlamento in seduta comune

B) Presidente del Consiglio, eletto dal Parlamento in seduta comune



C) Presidente del Consiglio, eletto direttamente dagli elettoriD) Presidente della Repubblica, eletto direttamente dagli elettoriE) Presidente della Repubblica, nominato dal Presidente del Consiglio

In Italia, il divieto di riorganizzazione del partito fascista è sancito:

A) dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione

B) dallo Statuto albertino

C) da una legge di revisione costituzionale

D) dalla legge ordinaria

E) da una sentenza della Corte Costituzionale

Quale dei seguenti Paesi è stato una colonia italiana?

A) Libia

B) Grecia

C) Tanzania

D) Tunisia

E) Congo

Quando è caduto il muro di Berlino?

A) 9 novembre 1989

B) 1° luglio 1990

C) 1º gennaio 1989

D) 14 gennaio 1990

E) 6 aprile 1990

Luc Montagnier e Françoise Barré-Sinoussi hanno vinto il Premio Nobel per la medicina 2008. I due studiosi hanno scoperto il virus responsabile:

A) dell'Aids

B) della cefalea

C) del morbo di Heine-Medin

D) dell'infarto

E) del diabete

Secondo la Costituzione italiana, quali sono gli organi della Regione?

A) Il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Giunta regionale

B) Il Consiglio regionale e la Giunta regionale

C) I Comuni e le Province

D) Il Presidente del Consiglio regionale, il Consiglio regionale, la Giunta regionale

E) Il Consiglio regionale e il Presidente della Regione

La Repubblica italiana è nata con il referendum popolare del:

A) 1946

B) 1948

C) 1944

D) 1945

E) 1947

Le isole Tremiti sono in provincia di:

A) Foggia

B) Bari

C) Catanzaro

D) Salerno

E) Messina

Tutte le risposte esatte sono la A).