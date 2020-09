Cosa portare al test di professioni sanitarie 2020: non dimenticare mascherine e autocertificazione

Test professioni sanitarie 2020: cosa portare

Professioni sanitarie 2020: la mascherina e l'autocertificazione

Professioni sanitarie 2020: le cose vietate al test

Il test d'ingresso per professioni sanitarie è fissato per l’8 settembre alle ore 11 in tutti gli atenei d’Italia che lo prevedono, ognuno secondo le proprie modalità. Dunque, il momento è ormai arrivato, e quindi, mettete da parte i libri e assicuratevi di avere tutto l'occorrente per affrontare la prova domani. Infatti, per diminuire ancora il livello di stress, noi di Skuola.net abbiamo stilato una pratica guida per ricordare a tutte le aspiranti matricole cosa si deve portare per il test professioni sanitarie 2020 e quello che, invece, non va assolutamente fatto entrare in aula.Partiamo dal presupposto che, anche se leggermente,e quindi è bene consultare sempre ilpresso la quale sosterrete la prova. In linea di massima, comunque, possiamo dire che al test professioni sanitarie 2020 si deve portare:Inoltre potete anche, volendo,sul quale verificare il tempo che vi rimane a disposizioneper svolgere la prova. Abbiate cura di preparare tutto il materialecosì da non fare confusione per la tensione che proverete la mattina della prova.A causa, anche il test di professioni sanitarie 2020 si dovrà svolgere con. Per poter quindi prendere parte alla prova quest’annonella quale, di non avere avuto recenti contatti con persone risultate positive al virus e di non essere positivi. Dove trovare l’autocertificazione? Se è richiesta dall'università, controllate il sito e le convocazioni, potrebbe essere presente il pdf stampabile da scaricare. Dopo averla firmato, èil giorno della prova.Accanto all'autocertificazioneinformazione verificabile. Noi di Skuola.net vi consigliamo comunque di portare con voi almenoin modo da non dovervi preoccupare una volta arrivati sul luogo del test, e così daCi sono anche una serie di cose che non si possono portare, come succede in tutti i test di ingresso: è vietato portare in aula smartphone o smartwatch, cellulari, tavola periodica degli elementi, fogli di brutta e calcolatrice. Chiunque lo facesse rischierebbe l’annullamento della prova.