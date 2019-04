Sant'Anna di Pisa ammissione 2019: come funziona e cosa sapere

Oggi capiamo insieme come funziona l’ammissione alla Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa. Per iscriversi al concorso è necessaria per tutte le facoltà, ad eccezione di Scienze mediche, una preselezione. La domanda di concorso può essere inoltrata solo dopo aver superato la fase di preselezione; gli unici a poterlo fare prima sono i candidati per Scienze mediche, che devono solo aspettare che l’inoltro della domanda diventi attivo.

Vediamo i procedimenti per partecipare alla selezione di ammissione alla Sant'Anna di Pisa per l’anno accademico 2019/2020.

Sant'Anna di Pisa bando di concorso per l’ammissione: posti e date preselezione

Ilper l’ammissione ai corsi integrativi di I livello e di ciclo unico per l’a.a. 2019/2020 prevedein totale.Per tutte le aree ad eccezione di Scienze mediche è necessario iscriversi a una. La prova va sostenuta obbligatoriamente per essere ammessi al concorso per tutte le aree seguenti:

Scienze sociali ( giurisprudenza , economia e commercio , scienze politiche );

, , ); Scienze agrarie e biotecnologie vegetali ;

; Ingegneria industriale e dell’informazione.

La prova per la preselezione può essere sostenuta una volta soltanto inin una delle date seguenti:

26-27 marzo 2019 (prenotazione entro il 21 marzo 2019 ore 12.00);

21-22 maggio 2019 (prenotazione entro il 16 maggio 2019 ore 12.00);

22-23-24 luglio 2019 (prenotazione entro il 17 luglio 2019 ore 12.00).

La prova può essere sostenuta nelle seguenti città:Sul sito della scuola sono disponibili alcuni esempi di prove divisi per le varie facoltà

Sant'Anna di Pisa bando di concorso per l’ammissione: come funziona la preselezione e esiti

La prova di preselezione duraper un totale diche valutano le capacità di(astratto, verbale, logico e numerico) con 40 quesiti e le conoscenze di base nelle materie oggetto delle prove scritte con 40 quesiti. Nello specifico, in base alla facoltà bisognerà prepararsi in alcune materie:

Scienze sociali (giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche): storia, filosofia e matematica;

Scienze agrarie e biotecnologie vegetali: biologia, chimica e fisica;

Ingegneria industriale e dell’informazione: matematica e fisica.

La prova preselettiva si svolge apresso le sedi, i giorni e gli orari precedentemente indicati e per perfezionare l’iscrizione è necessario che ogni candidato compili ilcon i dati richiesti, ottenendo così un numero di identificazione tramite cui potrà effettuare il login, inserendo contestualmente anche la password. A questo punto sarà possibileper la prova preselettiva scegliendo data, sede e turno d’esame. Qualora in una sessione i posti risultassero esauriti il candidato dovrà indicarne obbligatoriamente un’altra. Una volta portata a termine la procedura in maniera corretta il candidato riceverà unadell’avvenuta prenotazione della prova con un memo di tutte le indicazioni necessarie.Gli esiti della prova e la relativasaranno pubblicati al termine di ciascuna sessione di prova preselettiva alla pagina graduatorie del sito della Scuola Superiore Sant’Anna.

Sant'Anna di Pisa bando di concorso per l’ammissione: come inoltrare la domanda di concorso

La b può essere inoltrata solo in seguito al superamento della preselezione, salvo i candidati dell’Area di Scienze mediche, che possono inoltrare la domanda appena attiva, senza dover sostenere alcuna prova preselettiva.Per iscriversi è necessario b rientrando poi nel modulo di domanda con le credenziali scelte.Per procedere con l’invio della domanda cliccare su b.La domanda va presentata b.Chiunque avesse necessità di qualche chiarimento in merito alla preselezione e al Bando di concorso può contattare l'U.O. Segreteria Didattica Allievi Ordinari:e-mail:; tel. 050/883339, 050/88332.