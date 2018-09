Test Medicina 2018, quando è possibile fare ricorso?

Sono ormai concluse le prove del test d'ingresso a medicina 2018: pensi che il tuo punteggio non sarà sufficiente per poter indossare il camice? Già progetti di emigrare all'estero per coronare il tuo sogno? Forse è il caso di aspettare ancora un po'; non c’è bisogno di prendere i tuoi averi e tentare di studiare medicina fuori dai confini nazionali, magari in Paesi dove il percorso per diventare medico è ritenuto più facile. Proprio così, perché se durante il test medicina 2018 hai notato delle possibili irregolarità, se qualcosa ti ha lasciato abbastanza perplesso, c'è ancora un'arma in tuo possesso: fare ricorso.

Graduatorie medicina 2018: le tempistiche del ricorso

Punteggi medicina 2018: possibili motivi di ricorso

La prima cosa da fare, a livello procedurale, è certamenteCi sono però delle tempistiche ben precise da rispettare: hai infatti- per un ricorso ordinario - o 120 giorni per presentarne uno di tipo straordinario. Importante poi è se, durante lo svolgimento del test, haiqualsiasi tipo di irregolarità o avvenimento che non hai giudicato conforme con le indicazioni contenute nel bando.Se ti stai chiedendo in quali casi puoi fare ricorso, ecco alcuni esempi. Innanzitutto se hai notato(vietatissimi dal regolamento) da parte di qualche candidato durante la prova. Non solo, anche lacon le risposte possono essere un valido motivo per tentare la via del ricorso. Così come lain cui hai svolto il test d’ingresso medicina 2018. Insomma,possono essere motivo di ricorso.Perché non provarci! Sempre, naturalmente, se ci sono le condizioni...