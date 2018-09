Test Veterinaria 2018: quiz, domande, soluzioni - novità LIVE

Ieri, lunedì 4 settembre, è stata la volta del test d’ingresso di Medicina 2018; oggi invece sono chiamati a svolgere la prova per l’ingresso all’università gli aspiranti veterinari. Sono davvero tantissimi i ragazzi che tenteranno di entrare, 8136 gli iscritti al test. Purtroppo i posti che il MIUR ha messo a disposizione quest’anno sono molti meno, anche se in numero maggiore rispetto all’anno scorso, rimangono sempre bassi. Infatti i posti liberi totali sono 759. E’ dunque sconcertante pensare che il rapporto tra iscritti e posti disponibili sia così basso, solo 1 candidato su 11 potrà accedere a questa facoltà.

Ma non perdetevi d’animo ragazzi, andiamo insieme a vedere i dettagli del test.

Le domande del test di Veterinaria 2018

Per conoscere tutte le soluzioni del test, infatti ci saranno aggiornamenti costanti per aiutare chi ha già completato il test a confrontarsi con le risposte giuste della prova appena affrontata.Per quanto riguarda invece i risultati del test e le graduatorie, ricordiamo innanzitutto che, così come. Verrà pubblicata il, e stabilirà quanti saranno “assegnati” (cioè hanno ottenuto un posto nella facoltà di loro prima scelta) e potranno immatricolarsi. Verranno inoltre resi noti quanti saranno “prenotati” (cioè potranno decidere se immatricolarsi nell’università a loro assegnata o aspettare gli scorrimenti).Ricordiamo inoltre che glisono coloro che hannoma non hanno ottenuto uno dei posti disponibili, e potranno attendere gli scorrimenti della graduatoria,La prova di ammissione a Medicina Veterinaria 2018 è unica e nazionale e predisposta dal Ministero dell'Istruzione, avvalendosi di una Commissione di esperti.La prova di ammissione ha inizioLa prova sarà composta da. Gli argomenti saranno cinque, e i 60 quesiti saranno suddivisi in questo modo:

- 2 quesiti di cultura generale

- 20 quesiti di ragionamento logico

- 16 quesiti di biologia

- 16 quesiti di chimica

- 6 quesiti di matematica e fisica.

Il punteggio funzionerà in questo modo:

+ 1.5 punti per ogni risposta corretta

- 0.4 punti per ogni risposta errata

0 punti per ogni domanda senza risposta.