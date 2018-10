Medicina 2018, oggi il primo scorrimento di graduatoria

Secondo giro di roulette per gli aspiranti camici bianchi. Il 10 ottobre il ministero dell’Istruzione pubblicherà – sul sito Universitaly, nell’area riservata agli studenti - il primo scorrimento della graduatoria finale dei test d’ingresso a medicina 2018 (per intenderci, quella diffusa il 2 ottobre). La vera grande occasione che i delusi dalla prima classifica hanno a disposizione per immatricolarsi in uno dei corsi di Medicina e Chirurgia o di Odontoiatria ad accesso programmato attivati dalle varie università d’Italia. Dopodiché ce ne saranno sempre di meno. Chi aveva ottenuto lo status di ‘prenotato’ (sicuro di un posto ma non nella sede indicata come preferita) saprà se ha fatto bene ad azzardare rinunciando alla prima proposta. Chi era risultato ‘in attesa’ (quindi senza una sede provvisoria) capirà se potrà iscriversi subito o dovrà attendere ancora. Skuola.net ha provato a capirlo per loro.

Primo scorrimento: quanti posti sono ancora disponibili?

L'esito dei test 2017 offre qualche indizio

Partiamo con le cifre ufficiali: dopo la graduatoria del 2 ottobre,- a quegli studenti che avevano ottenuto un punteggio sufficiente per entrare nell’ateneo messo come prima scelta al momento dell’iscrizione ai test d’ingresso –. Mentre. Evidente come le chance saranno limitate, sicuramente insufficienti per accontentare la stragrande maggioranza dei candidati, specialmente se ‘in attesa’. Ma non è detta l’ultima parola. Bisognerà vedere(entro i 4 giorni lavorativi indicati dal regolamento) e(entro 5 giorni lavorativi)per partecipare agli scorrimenti (da ripetere, eventualmente, ad ogni scorrimento successivo). Ma soprattutto come andrà il primo ripescaggio.Un’idea di quello che potrà accadere ce la dà Alphatest, sito specializzato nella preparazione alle prove di selezione, che ha azzardato una previsione, sulla base di come sono andate le cose nel 2017., la quota di studenti cheindicata e si erano potuti iscriversi a Medicina e Odontoiatria era arrivata all’. Alla fine, disponibili. Mentre oltre 400 ragazzi avevano rinunciato definitivamente a partecipare, rimettendo in gioco quei posti. Se le cose dovessero ripetersi con queste proporzioni, quest’anno. Andando inesorabilmente a scendere man mano che si andrà avanti con gli scorrimenti.





Le chance di successo dipendono da tante variabili

Il punteggio minimo d'ingresso fa la differenza

Non è sufficiente, però, sapere quanto posti rimarranno per conoscere le reali possibilità d’accesso. Tante lein ballo: c’è da considerare, che si abbasserà ad ogni scorrimento (per la prima graduatoria quello di Medicina è stato 43,2; quello di Odontoiatria 42); ma bisogna anche vedere(alcuni, specie quelli più ambiti – come Milano Bicocca, Pavia, Bologna, Milano Statale, Padova – potrebbero aver esaurito i posti già dopo la classifica del 2 ottobre); infine resta da capire(come chi ha fatto sia Medicina che Veterinaria).Sempre secondo Alphatest chi, nella prima graduatoria, si trovatra quelle preferite è, forse. Chi, invece, oscilladal suddetto punteggio minimo, hama quasi tutto. Ancheha, ma quasi solo se tra le sedi preferite ce n’è almeno una che non figura tra quelle più ambite a livello nazionale., infine,dal punteggio minimo: quasi impossibile che ce la faccia.