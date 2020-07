Posti disponibili veterinaria 2020/2021

BARI: 80

BOLOGNA: 90

CAMERINO: 50

MESSINA: 50

MILANO: 83

Napoli Federico II: 61

PADOVA: 70

PARMA: 57

PERUGIA: 70

PISA: 65

SASSARI: 40

TERAMO: 62

TORINO: 112

Il Ministero dell'Istruzione ha definito ilper le immatricolazioni ai corsi dia.a. 2020/2021:, da assegnare con un concorso nazionale (che si terrà il 1° settembre) cui seguirà una graduatoria unica da cui attingere per distribuire le future matricole tra le diverse sedi.Il Decreto ministeriale del 26 giugno 2020, definisce infatti ilassegnati a quelle facoltà italiane che presentano nella propria offerta formativa corsi di laurea in Veterinaria.Il numero dei posti confermati sono fissati a 890 a disposizione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia e 109 quelli assegnati ai non residenti. Il Miur ha anche pubblicato la ripartizione dei posti fra le singole università, vediamola insieme: