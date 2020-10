Primo scorrimento graduatoria Medicina 2020: dove e quando trovarlo

Primo scorrimento Medicina 2020: quando esce

Test Medicina 2020: dove trovare primo scorrimento graduatoria

Come funziona lo scorrimento graduatoria Medicina 2020

Il, alcuni candidati hanno letto la dicitura ‘in attesa’ o 'prenotato' accanto al proprio nome, come esito finale delMa per tutti loro i giochi non sono finiti, anzi. Dal 7 ottobre gli aspiranti medici che hanno sì conquistato un posto, ma non nell’ateneo indicato come prima scelta al momento della domanda, scopriranno se il loro ‘sogno’ si è realizzato appieno.Ecco dove e quando trovareLeggi anche:EccoPer scoprire che effetti ha avuto il primo scorrimento sulla graduatoria del Test Medicina 2020, ti basterà andare sulConsultandola potrai averenecessario per conquistare un posto, e capire anchee fare anche delleSecondo alcuni esperti, di solito, dopo aver visto la situazione dovuta al primo scorrimento, in molti procedono all’immatricolazione.Dal 7 ottobre, al termine della procedura di assegnazione dei posti,Infatti,presso gli Atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. Se i candidati ASSEGNATI non fanno l'immatricolazionesaranno consideratipresso gli Atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria, anche loro entroma in caso non dovessero immatricolarsi e preferiscono aspettare i successivi scorrimenti per rientrare in una sede più alta tra le preferenze,; tuttavia, se non si immatricolano, devono(incluso il giorno di scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato e i festivi) ed entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento. In assenza di conferma di interesse il candidato decade dalle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione.Manlio Grossi