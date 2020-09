Codice etichetta test medicina 2020, cos'è e a che serve

Test ingresso Medicina 2020: cos’è il codice etichetta

Test ingresso Medicina 2020: a cosa serve il codice etichetta

Sono circa 66mila i ragazzi che si stanno contendendo uno dei 13.072 posti messi a bando dal Muir per la facoltà diTantissimi anche quest’anno i ragazzi che sperano di superare ile di poter indossare, al termine del lungo e complesso percorso di studi, il tanto agognato camice bianco.Noi di Skuola.et abbiamo seguito il test in diretta, minuto per minuto, per poi pubblicare in giornata il test corretto del Ministero dell'Università. Ma ci sono ancora dei punti non chiari in merito al test, ecco perché ti spiegheremo qui cos’è e a cosa serve il notodi cui avrai certamente sentito parlare.Guarda anche:Il codice etichetta non è altro che un codice, appunto,composto da cifre numeriche e da lettere che ti è statoin cui hai sostenuto ilOgni candidato ne ha ricevuto uno, il codice etichetta gli è stato applicato sul plico del compito, quello che contiene le risposte, e sui fogli del test in cui ci sono le domane.Con la consegna del compito, il codice etichetta non cessa di certo di importanza e utilità. Ti potrà servire, infatti perche anziché nominali saranno ordinati proprio in base a questo codice, esul sito di Universitaly. L’utilizzo di questo strumentoche parteciperanno al Test ingresso Medicina 2020. Visto quindi il ‘ruolo’ del codice etichetta è il caso di ricordatelo, non credi?!Manlio Grossi