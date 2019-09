Test medicina 2019, cos'è e a che serve il codice etichetta

Test ingresso Medicina 2019: cos’è il codice etichetta

Test ingresso Medicina 2019: a cosa serve il codice etichetta

Saranno circa 68mila i ragazzi che domani si contenderanno uno degli 11.568 posti messi a bando dal Muir per la facoltà diTantissimi anche quest’anno i ragazzi che sperano di superare ile di poter indossare, al termine del lungo e complesso percorso di studi, il tanto agognato camice bianco. Oltre a tutte le info relative al numero di domande di cui è composto il test e alla suddivisione per singola area disciplinare, all’orario di inizio e alla durata della prova, noi di Skuola.et abbiamo deciso di darti anche altre info sul test. Ti spiegheremo qui cos’è e a cosa serve il notodi cui avrai certamente sentito parlare.Guarda anche:Il codice etichetta non è altro che un codice, appunto,composto da cifre numeriche e da lettere che ti verràin cui dovrai sostenere ilOgni candidato ne riceverà uno, il codice etichetta gli verrà applicato sul plico del compito, quello che contiene le risposte, e sui fogli del test in cui ci sono le domane.Con la consegna del compito, il codice etichetta non cessa di certo di importanza e utilità. Ti servirà, infatti perche anziché nominali saranno ordinati proprio in base a questo codice. L’utilizzo di questo strumentoche parteciperanno al Test ingresso Medicina 2019. Visto quindi il ‘ruolo’ del codice etichetta è il caso di ricordatelo, non credi?!Manlio Grossi