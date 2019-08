Test Medicina 2019: come compilare la scheda anagrafica

Cos'è la scheda anagrafica test medicina

Scheda anagrafica test medicina, come compilarla

Scheda anagrafica test medicina: cosa fare in caso di errore

Si avvicinano i test di Medicina 2019 . Il 3 settembre è la data fatidica per gli aspiranti medici.Gli argomenti del test riguarderanno biologia (18 quiz), chimica (12 quiz), fisica e matematica (8 quiz), cultura generale (12 quiz) e logica (10 quiz).Importante sarà, quel giorno,. Infatti è capitato negli anni scorsi che molti studenti non la compilassero correttamente, rischiando la prova.Guarda anche:Laè uno dei documenti contenuti all’interno del plico consegnato ad ogni studente dopo le operazioni di controllo e di accoglienza. La busta contiene ancheLa scheda anagrafica permette di assegnare al candidato il questionario, e quindi il punteggio ottenuto, perché possa essere inserito in graduatoria.Compilare la scheda anagrafica è quindi obbligatorio per tutti i candidati.Al termine della prova, prendete il plico e ponetelo nella scatola predisposta dalla commissione. Verificate di aver. Poi andate nella postazione delle etichette e apponetene una sulla vostra scheda anagrafica e una sul foglio risposte (verificate anche abbiano lo stesso codice alfanumerico).SuccessivamenteCome detto, senza quel foglio firmato il Miur non può elaborare il punteggio e comunicarlo al candidato con l’automatica estromissione dal concorso. Terminata la procedura inserite la scheda anagrafica nella scatola sigillata “anagrafica”.In realtà c’è ancora una speranza qualora non si compilasse o consegnasse la scheda anagrafica.Se il candidato, o che il bando dell'università non specificava precise regole per quanto riguarda la scheda anagrafica, può faree cercare di riconquistare un posto in graduatoria (come è già accaduto negli anni passati).Se ci si accorgesse prima della consegna di aver compilato in maniera scorretta la scheda anagrafica tanto da aver reso impossibile la propria identificazione, questa può essere sostituita.