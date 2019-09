Risultati test medicina 2019 usciti su Universitaly: ora online

Esito risultati test medicina 2019: i candidati

Il Miur ha pubblicatosono da oggi disponibili sul sito www.universitaly.it nell’area riservata ai candidati e nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali. I candidati potranno quindi finalmente consultare. Attenzione:Per approfondire:I candidati che lo scorso 3 settembre hanno sostenuto la prova sono stati 60.776, un numero decisamente inferiore alle 68.694 domande pervenute. Una buona notizia per i candidati che hanno svolto il test, che vedono alzarsi le loro chance di riuscita.Gli idonei, quelli che hanno totalizzato ie alla distribuzione dei posti disponibili, sono quest’anno 42.745, il 70,33% del totale.I candidati hanno dovuto rispondere a 60 quesiti in 100 minuti. Il punteggio medio nazionale registrato tra gli idonei è di 35,23. Il punteggio medio più alto a livello di ateneo è di 39,12 a Pavia. La percentuale di idonei più alta è stata registrata a Udine (83,5%). Il punteggio più alto è stato conseguito presso l’Università Statale di Milano (82,4).I primi 100 classificati sono concentrati in 22 atenei. Quelli con il maggior numero di candidati tra i primi 100 sono Milano-Bicocca (14), Bologna (14), Catania (10), Padova (10), Pavia (8)., come stabilito dal Miur, sono pubblicati il 17 settembre sempre sul sito Universitaly.it. Mentre il 27 settembre sono resi noti i questionari svolti da ogni candidato.Come accennato, i risultati del test di medicina pubblicati dal Miur il 17 settembre non sono nominativi e non corrispondono alla graduatoria nazionale, che stabilisce invece chi è assegnato o prenotato alle sedi universitarie.Il primo ottobre viene invece pubblicata la graduatoria nazionale del test di medicina 2019, mentre il 9 ottobre ci sarà il primo scorrimento di graduatoria.I primi, vengono pubblicati divisi per ateneo, e non ordinati per punteggio.Nel documento, ogni punteggio è assegnato al corrispondente codice di identificazione (codice etichetta) che ogni candidato ha ricevuto al momento di svolgere il test. E' necessario quindi avere il codice per riconoscere il proprio punteggio.Come accennato, in questo modo ci si può fare un'idea del posizionamento, ma per sapere se si sarà effettivamente assegnati o prenotati alla sede scelta bisogna consultare la graduatoria unica nazionale sulla propria area riservata su Universitaly.