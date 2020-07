Come iscriversi al test di Medicina 2020

Test di medicina 2020: quando iscriversi

Dal 1 al 23 luglio luglio possibile iscriversi alle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in “” e in “”. Ecco tutte le date e le scadenze per effettuareOgni aspirante camice bianco dovrà presentare l'iscrizione alla prova di ammissioneLa domanda avviene esclusivamente in modalità online, attraverso il portale Universitaly ( www.universitaly.it ). Sarà considerata perfezionata soltanto a seguito del pagamento del contributo per la partecipazione al test, indicato dai bandi per il test di Medicina 2020 delle diverse università.Al momento dell'iscrizione sul portale,: la prima preferenza sarà quella in cui si svolgerà il test.In sede di iscrizione è necessario: per farlo in maniera da cogliere più possibilità per entrare in graduatoria, è necessario farlo con una certa logica.Il consiglio è mettere tutte le preferenze, anche tutte le sedi se si hanno le possibilità:Inserire tutte le sedi da molte più possibilità di passare il test. Questo perché, una volta passata la prova di ammissione, anche in una sede non preferita, si può decidere il da farsi in un secondo momento senza togliersi una possibilità a prescindere. Ricorda però che, se hai già fatto l'iscrizione al test di ingresso e le hai scelte male, oppure non ne hai scelte abbastanza, puoi cambiare i tuoi dati entro le 15:00 del 23 luglio. Più opzioni metti, più hai possibilità di passare.Ci sono poi delle università dove, ogni anno, la concorrenza è più agguerrita che in altre e dove il punteggio minimo per passare aumenta.Se invece la tua preoccupazione è quella di studiare nei migliori atenei in Italia per Medicina, un modo per compilare le sedi può essere dare un'occhiata alle classifiche:Il perfezionamento dell'iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per la partecipazioneal test secondo le procedure indicate dall'Università in cui il candidato sostiene la prova. Tali proceduredevono in ogni caso concludersi entro il 23 luglio 2020.Il Test si svolgerà. Il candidato sosterrà il test nell'università indicata dal CINECA al momento dell'iscrizione. Infatti, a causa dell'emergenza sanitaria, si dovrà svolgere il test nella sede disponibile più vicinaLa durata del test è di 100 minuti.I posti disponibili per il test medicina sono di 13.062, suddivisi tra tutti gli atenei italiani.I risultati del test saranno pubblicati, nell'area riservata ai candidati del sito Universitaly, a partire dal 17 settembre.Il giorno, sempre sul portale,di merito nominativa.I candidati rientrati in graduatoria potranno provvedere all'immatricolazione presso l'Atenei al quale risultano assegnati in base al loro punteggi.