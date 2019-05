Bando Scuole di Specializzazione Medicina e Area Sanitaria: quello che c'è da sapere

Per i laureati in Medicina l’attesa è finalmente terminata. Ieri, infatti, il Miur ha pubblicato il bando di ammissione alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria per l’anno accademico 2018/2019. In attesa di conoscere i posti messi a disposizione, che verranno comunicati attraverso un successivo decreto, ecco tutto quello che c’è da sapere sul bando. Il test per le scuole di specializzazione è stato fissato dal Miur per il prossimo 2 luglio 2019, per l’inizio delle lezioni invece, bisognerà attendere il 1° novembre.





Le modalità di iscrizione alla prova

L’scrizione alla prova è possibile solo attraverso ilLa procedura sarà(fuso orario Italia)2019. Nel momento della compilazione della procedura di iscrizione online, il candidato dovrà,in Medicina e Chirurgia, indicando altresì l'anno accademico di conseguimento del titolo e l'Ordinamento didattico di riferimento;- ildi Medico Chirurgo, con l’indicazione, in caso di risposta negativa, se il candidato si è iscritto alla prima Sessione d’ esame di Stato 2019 in Italia e presso quale Ateneo;di abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo;Il candidato deve contestualmente versare un contributo di iscrizione alla prova pari a 100 euro.

La prova d’esame: punteggio e durata

Il punteggio totale attribuito a ciascun candidato è diPunteggio attribuito ai, max 7 puntiPunteggio conseguito alla, max 140 puntiPer quanto riguarda il voto di laurea:110 e lode - 2 punti110 - 1,5 puntida 108 a 109 - 1 puntoda 105 a 107 - 0,5 punti

Per quanto riguarda il curriculum, verrà considerata la media ponderata dei voti degli esami sostenuti. Il punteggio massimo è di 3 punti. Per gli altri titoli, i punti che si potranno raggiungere saranno 2.

Per ogni risposta esatta il candidato otterrà 1 punto, 0 per ogni risposta non data e – 0,25 se la errata.

Per lo svolgimento della prova di ammissione è assegnato un tempo di 210 minuti.