Test Ingegneria 2021 Politecnico Milano: Date e TOL, bando e informazioni

Come funziona il test di ingresso TOL

• 30 quesiti di Inglese (15 minuti);

• 25 quesiti di Logica, Matematica e Statistica (75 minuti);

• 1 brano - 5 quesiti sulla Comprensione verbale (10 minuti);

• 5 quesiti di Fisica (10 minuti).



• 1 punto per ogni risposta esatta;

• - 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;

• 0 punti per ogni risposta non data.



Le sessioni del TOL nel Politecnico di Milano

• Prima sessione: dall'1 febbraio al 20 marzo 2021;

• Seconda sessione: dal 22 marzo al 15 maggio 2021;

• Terza sessione: dal 17 maggio al 10 luglio 2021.



TOL Politecnico di Milano: le graduatorie

La prima fase di immatricolazione anticipata è attiva dal 12 luglio 2021 al 15 luglio 2021 . Non prevede graduatoria poiché è quella riservata agli studenti iscritti al penultimo anno delle superiori che, dopo aver conseguito la maturità, potranno iscriversi al corso preferito;

è attiva . Non prevede graduatoria poiché è quella riservata agli studenti iscritti al che, dopo aver conseguito la maturità, potranno iscriversi al corso preferito; La seconda fase di immatricolazione standard presenta tre graduatorie ed è per questo rivolta agli studenti iscritti all’ultimo anno delle superiori, a quelli già diplomati o a quelli che pur avendo superato il TOL al loro penultimo anno, non hanno proceduto con l’immatricolazione. Questa fase prevede tre distinte graduatorie per gli iscritti che abbiano superato il test senza OFA: alla prima graduatoria (20 - 22 luglio 2021) se ne aggiungeranno altre due determinate dai successivi scorrimenti: la seconda sarà tra il 27 e il 29 luglio 2021, e la terza tra il 3 e il 5 agosto 2021.

La terza fase dell'immatricolazione Standard invece avrà luogo tra il 24 e il 26 agosto 2021.





Punteggio del test ;

; Preferenze espresse (al massimo quattro);

(al massimo quattro); Posti disponibili per ogni corso di laurea.

La prova di ammissione per accedere a qualsiasi corso di laurea (ad eccezione di quello in Ingegneria Edile-Architettura che prevede il superamento del test nazionale di Architettura) del Politecnico di Milano è basata sul TOL (Test online), con cinque opzioni di risposta, composto da quesiti da risolvere in tempo determinato. Ogni risposta sarà valutata secondo precisi criteri di valutazione. A parità di punteggio, ogni risposta inoltre avrà un peso specifico. Gli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) vengono assegnati se si ottiene un punteggio inferiore alla soglia stabilita.

A causa della persistente diffusione del Covid-19 però, quest'anno il test si svolgerà a distanza: gli iscritti dovranno essere puntuali nel connettersi all'aula virtuale e per tutta la durata del test saranno registrati mediante un software di videosorveglianza attivo sul proprio dispositivo. Lo scopo è ovviamente quello di evitare copiature e intromissioni esterne, per questo i candidati dovranno garantire il video e il microfono acceso. Non è consentito lo svolgimento attraverso smartphone e tablet. Qualora la commissione riscontri irregolarità può determinare, ad insindacabile giudizio, l'annullamento della prova.

A partire dal mese di febbraio saranno avviate tre sessioni fino al mese di luglio. L'iscrizione che deve essere effettuata sul relativo portale online, sarà poi completata dal pagamento della quota prevista.

Come già anticipato, il punteggio minimo per superare il test ed essere dunque ammessi in graduatoria è stabilito. Entro 15 giorni lavorativi dalla data del sostenimento del test, saranno pubblicati i risultati sempre all'interno del portale Servizi Online del Politecnico, nella sezione "Esito test e Immatricolazione".

Le fasi di immatricolazione seguono un calendario specifico.

In generale, le graduatorie vengono stilate tenendo conto dell'insieme dei seguenti parametri: punteggio del test; preferenze espresse (al massimo quattro); posti disponibili per ogni corso di laurea.