Test Ingegneria 2020 Politecnico Milano: Date e TOL, bando e informazioni

Come funziona il test di ingresso TOL

• 30 quesiti di Inglese (15 minuti);

• 25 quesiti di Logica, Matematica e Statistica (75 minuti);

• 1 brano - 5 quesiti sulla Comprensione verbale (10 minuti);

• 5 quesiti di Fisica (10 minuti).



• 1 punto per ogni risposta esatta;

• - 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;

• 0 punti per ogni risposta non data.



Le sessioni del TOL nel Politecnico di Milano

• Prima sessione: gennaio e febbraio 2020;

• Seconda sessione: marzo e aprile 2020;

• Terza sessione: maggio, giugno e luglio 2020.



TOL Politecnico di Milano: le graduatorie

La prima fase di immatricolazione anticipata è quella riservata agli studenti iscritti al penultimo anno delle superiori che, dopo aver conseguito la maturità, potranno iscriversi al corso preferito;

è quella riservata agli studenti iscritti al che, dopo aver conseguito la maturità, potranno iscriversi al corso preferito; La seconda fase di immatricolazione standard presenta tre graduatorie ed è per questo rivolta agli studenti iscritti all’ultimo anno delle superiori, a quelli già diplomati o a quelli che pur avendo superato il TOL al loro penultimo anno, non hanno proceduto con l’immatricolazione.

Punteggio del test ;

; Preferenze espresse (al massimo quattro);

(al massimo quattro); Posti disponibili per ogni corso di laurea.

