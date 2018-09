Graduatoria Medicina 2018: pubblicazione e scorrimenti

Per le decine di migliaia di ragazzi che partecipano ai test di Medicina, Architettura, Veterinaria è giunto il momento di scoprire come funziona la graduatoria nazionale. Il 2 ottobre ottobre infatti viene pubblicata, nell'area riservata agli studenti del sito Universitaly.it, la graduatoria nazionale di merito nominativa. Ma cosa significa essere prenotati o assegnati? E perché un altro candidato, anche se ha ottenuto lo stesso punteggio, si trova più in alto in graduatoria? E soprattutto: una volta scoperto di essere assegnato o prenotato, cosa bisogna fare? Le risposte di Skuola.net.

Cosa vuol dire graduatoria nazionale?

Graduatoria nazionale Medicina: preferenze e punteggio

Graduatoria nazionale: come funziona in caso di pari merito

Graduatoria nazionale 2018: cosa vuol dire assegnato

Graduatoria nazionale 2018: cosa deve fare il prenotato

Graduatoria nazionale Medicina, come fare se vuoi cambiare sede

Graduatoria nazionale Medicina, cosa succede se non ti immatricoli entro i giorni indicati

Graduatoria nazionale: i prenotati, immatricolazione e conferma di interesse

Come funziona lo scorrimento di graduatoria?

Ogni quanto tempo avviene lo scorrimento di graduatoria?

Laè la classifica di tutti i candidati che hanno sostenuto la prova per l’ammissione al medesimo corso di laurea in uno qualsiasi degli atenei italiani in cui il corso è attivo. Attualmente è prevista per i corsi di Medicina e Odontoiatria, Veterinaria e Architettura. Questo sistema permette ai candidati di concorrere per tutte le sedi universitarie in base al punteggio ottenuto al test ed è certamente più meritocratico rispetto al precedente sistema locale che poteva causare l’esclusione di studenti meritevoli provenienti da sedi in cui si registravano risultati migliori.Lada parte dei candidati delle proprie preferenze per corso di laurea e sede universitaria. I punteggi più alti vengono premiati in quanto permettono disenza dover attendere eventuali ripescaggi e successive assegnazioni.Questo significa che prepararsi seriamente e programmare in anticipo lo studio per il test – senza attendere gli ultimi mesi – consente di accedere nei primi posti in graduatoria, essere assegnati alla prima scelta desiderata e non perdere inutilmente tempo con i ripescaggi.In caso di parità di punteggio prevale il candidato che ha ottenuto, che sono ordinate gerarchicamente dal Ministero. In caso di ulteriore parità prevale il candidato anagraficamente più giovane.utile tra quelle indicate all’atto dell’iscrizione.In questo casoin quanto i posti per le preferenze migliori sono stati già assegnati e confermati con l’immatricolazione.per procedere con l’immatricolazione. In caso di mancata immatricolazione è prevista l’esclusione definitiva dalla graduatoria.Non è possibile risultare contemporaneamente assegnati in una sede e prenotati in un’altra.Ilha la garanzia di aver ottenuto un posto in una preferenza diversa dalla prima. In questo caso il candidato può:in cui risulta prenotato nel termine perentorio di 4 giorni lavorativi. La mancata immatricolazione non comporta l’esclusione dalla graduatoria;e sperare di essere assegnato ad una sede collocata più in alto nella lista delle preferenze. In questo caso deve obbligatoriamente confermare entro 5 giorni il proprio interesse all’immatricolazione e attendere le nuove assegnazioni. Questa scelta non comporta la perdita del posto acquisito.Nel caso in cuinon può più modificare le sue preferenze in quanto il MIUR procede con le assegnazioni in base alle scelte e all’ordine espressi all’atto dell’iscrizione.Se il candidato risultato assegnato non procede con l’immatricolazione nel termine perentorio di 4 giorni lavorativi dalla data di assegnazione viene automaticamente e definitivamente escluso dalla graduatoria.Il candidato che risulta prenotato può scegliere di immatricolarsi nei 4 giorni lavorativi oppure attendere l’assegnazione successiva manifestando il proprio interesse all’immatricolazione.La conferma di interesse consiste nella manifestazione da parte del candidato del proprio interesse ad attendere le nuove assegnazioni per sperare di rientrare in una sede collocata più in alto nella lista delle preferenze.Il candidato prenotato che intende attendere le nuove assegnazioni deve obbligatoriamente manifestare il proprio interesse all’immatricolazione, pena l’esclusione dalla graduatoria.Lo scorrimento della graduatoria è determinato dall’esclusione di candidati originariamente risultati assegnati e prenotati o da eventuali rinunce. Tutti coloro che non seguono alla lettera le indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale e descritte in queste FAQ vengono infatti esclusi dalla graduatoria. L’esclusione di questi candidati libera nuovi posti per candidati originariamente collocati in posizioni non utili per l’accesso nella graduatoria.Ad ogni assegnazione si procede seguendo i termini perentori previsti da Decreto Ministeriale, che prevedono un nuovo scorrimento ogni 7 giorni,I termini previsti si replicano per ciascuna procedura fino al provvedimento ministeriale di chiusura delle graduatorie.

Carla Ardizzone