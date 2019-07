Test agraria 2019: ammissione, Cisia, tutto sulla prova d'ingresso

Ammissioni Università Agraria 2019 CISIA

CISIA Agraria: come funziona il test 2019

BIOLOGIA : 8 quesiti da svolgere in 16 minuti

: 8 quesiti da svolgere in 16 minuti CHIMICA : 8 quesiti da svolgere in 16 minuti

: 8 quesiti da svolgere in 16 minuti FISICA : 8 quesiti da svolgere in 16 minuti

: 8 quesiti da svolgere in 16 minuti MATEMATICA : 8 quesiti da svolgere in 16 minuti

: 8 quesiti da svolgere in 16 minuti LOGICA : 8 quesiti da svolgere in 16 minuti

: 8 quesiti da svolgere in 16 minuti COMPRENSIONE VERBALE: 2 brani (10 quesiti) da svolgere in 20 minuti

Università Agraria test CISIA 2019: tutte le sedi

Università degli Studi di Reggio Calabria Mediterranea

Università degli Studi della Basilicata

Università degli Studi di Brescia

Università degli Studi di Catania

Università degli Studi di Milano

Università degli Studi di Sassari

Università degli Studi di Padova

Università degli Studi di Udine

Università di Pisa



Università di Agraria 2019 Napoli

Scienze Agrarie, Forestali e Ambientali

Scienze Gastronomiche Mediterranee

Tecnologie Alimentari

Viticoltura ed Enologia

Università Cattolica del Sacro Cuore Agraria 2019

Dove iscriversi ad Agraria? Tutte le università: accesso libero e numero chiuso

Università di Teramo

Scienze e tecnologie alimentari (test di orientamento)

Viticoltura ed enologia (test di orientamento)



Università della Basilicata

Tecnologie agrarie (test di orientamento)

Tecnologie alimentari (test di orientamento)



Università di Reggio Calabria

Tecnologie agrarie (test di orientamento)

Scienze e tecnologie alimentari (test di orientamento)



Università di Salerno

Gestione e valorizzazione delle risorse agrarie e delle aree protette (numero chiuso)



Università di Napoli Federico II

Scienze agrarie forestali e ambientali (accesso libero)

Viticoltura ed enologia (numero chiuso)

Tecnologie alimentari (accesso libero)



Università di Bologna

Verde ornamentale e tutela del paesaggio (accesso libero)

Tecnologie alimentari (numero chiuso)

Tecnologie agrarie (numero chiuso)

Viticoltura ed enologia (numero chiuso)

Produzioni animali (numero chiuso)

Economia e marketing del sistema agro-industriale (numero chiuso)

Scienze del territorio e dell'ambiente agro-forestale (numero chiuso)



Università Cattolica del Sacro Cuore

Scienze e tecnologie agrarie (numero chiuso)

Scienze e tecnologie alimentari (numero chiuso)

Food production management (numero chiuso)



Università Modena e Reggio Emilia

Scienze e tecnologie agrarie e degli alimenti (numero chiuso)



Università Parma

Scienze e tecnologie alimentari (numero chiuso)

Scienze gastronomiche (accesso libero)



Università Udine

Scienze e tecnologie alimentari (test di orientamento)

Scienze agrarie (test di orientamento)

Viticoltura ed enologia (test di orientamento)



Università della Tuscia

Tecnologie alimentari ed enologiche (test di orientamento)

Scienze agrarie e ambientali (test di orientamento)

Scienze della montagna (test di orientamento)

Scienze delle foreste e della natura (test di orientamento)



Università Roma Tre

Scienze e culture enogastronomiche (numero chiuso)



Università di Milano

Agrotecnologie per l'ambiente e il territorio (numero chiuso)

Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde (numero chiuso)

Scienze e tecnologie agrarie (numero chiuso)

Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano(numero chiuso)

Viticoltura ed enologia (numero chiuso)

Scienze e tecnologie alimentari (numero chiuso)

Scienze e tecnologie della ristorazione (numero chiuso)



Università Politecnica delle Marche

Scienze e tecnologie agrarie (test di orientamento)

Scienze forestali e ambientali (test di orientamento)

Scienze e tecnologie alimentari (test di orientamento)



Università Politecnica del Molise

Scienze e tecnologie alimentari (test di orientamento)



Università di Torino

Scienze e tecnologie agrarie (test di orientamento)

Scienze forestali e ambientali (test di orientamento)

Tecnologie alimentari (numero chiuso)

Viticoltura ed enologia (numero chiuso)



Università di Bari

Scienze e tecnologie agrarie (numero chiuso)

Scienze e tecnologie del territorio e dell'ambiente agroforestale (numero chiuso)

Scienze e tecnologie alimentari (numero chiuso)



Università di Foggia

Scienze e tecnologie agrarie (numero chiuso)

Scienze e tecnologie alimentari (numero chiuso)

Scienze gastronomiche (numero chiuso)



Università del Salento

Viticolura ed enologia (numero chiuso)



Università di Sassari

Scienze e tecnologie agrarie (test di orientamento)

Scienze forestali e ambientali (test di orientamento)

Scienze agro zoo-tecniche (test di orientamento)

Tecnologie viticole, enologiche, alimentari (numero chiuso)



Università di Catania

Scienze e tecnologie agrarie (numero chiuso)

Scienze e tecnologie alimentari (numero chiuso)



Università di Messina

Scienze gastronomiche (test di orientamento)



Università di Palermo

Scienze e tecnologie agrarie (accesso libero)

Scienze forestali e ambientali (accesso libero)

Viticoltura ed enologia (accesso libero)

Agroingegneria (accesso libero)

Scienze e tecnologie agroalimentari (accesso libero)



Università di Firenze

Scienze agrarie (test di orientamento)

Scienze forestali e ambientali (test di orientamento)

Viticolura ed enologia (test di orientamento)

Scienze e tecnologia della gestione degli spazi verdi e del paesaggio (test di orientamento)

Tecnologie e trasformazioni avanzate per il settore legno arredo edilizia (numero chiuso)

Tecnologie alimentari (test di orientamento)

Viticoltura ed enologia (test di orientamento)



Università di Pisa

Scienze agrarie (test di orientamento)

Viticoltura ed enologia (test di orientamento)



Università di Siena

Agribusiness (numero chiuso)



Università di Bolzano

Scienze agrarie, degli alimenti e dell'ambiente montano (numero chiuso)



Università di Trento

Viticolura ed enologia (numero chiuso)



Università di Perugia

Scienze agrarie e ambientali (test di orientamento)

Economia e cultura dell'alimentazione (test di orientamento)

Scienze e tecnologie agroalimentari (test di orientamento)



Università di Padova

Scienze e tecnologie agrarie (numero chiuso)

Scienze e tecnologie viticole ed enologiche (numero chiuso)

Tecnica e gestione delle produzioni biologiche vegetali (numero chiuso)

Tecnologie forestali e ambientali (numero chiuso)

Scienze e cultura della gastronomia e della ristorazione (numero chiuso)

Scienze e tecnologie alimentari (numero chiuso)

Sicurezza igienico sanitaria degli alimenti (numero chiuso)



Università di Verona

Scienze e tecnologie viticole ed enologiche (numero chiuso)



Hai intenzione di intraprendere il percorso formativo all’interno dellama non sai bene cosa aspettarti? Ecco che noi di SKuola.net abbiamo cercato di fare: di seguito troverai tutte le, ie i link utili per iniziare a conoscere meglio la realtà delle. Trova quella più vicina a te e informati su come poter entrare a far parte del suo corso di Laurea.In moltissime università ormai èla scelta di sottoporre le future matricole a deicartacei e online ideati dal, Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso. E questo vale anche per moltissime università che offrono fra i vari corsi di laurea quello in. Infatti a partire dall’anno 2018 il. Ogni sede aderente potrà scegliere, esclusivamente in base alla propria autonomia organizzativa, a quali date aderire e con quale modalità (test cartaceo oppure test online, anche seuna sezione relativa alsul sito del CISIA).Ildelprevede un totale dida dover risolvere in. Le domande sono divise in diverse aree tematiche e hanno tempistiche diverse per essere svolte. Ecco quindi la struttura del test di Agraria CISIA 2019:Per aiutare gli studenti sul sito del CISIA sezione Agraria è possibile trovare tutto il materiale per potersicon simulazioni e schede utili.Al test CISIA per la facoltà di Agraria aderiscono diverse Università, ecco l’elenco completo:Molto spesso, in quasi tutte le università sopracitate, il, nonostante ci sia il test d’ingresso, che viene valutato esclusivamente come test di, e, in caso di mancato superamento della soglia minima di risposte corrette, si tende comunque ad accettare il candidato, ma indirizzandolo verso deglida svolgere nel corso del primo anno ().Un’altra università che invece non userà il test CISIA per le sue ammissioni, lasciando libero l’ingresso al corso di studi è, che offre inoltre diversi corsi di laurea interessanti nell’ambito, che sono:Anchepropone un percorso di studi in Agraria:. Il campus messo a disposizione dalla Cattolica per questa facoltà si trova a. Studiare Scienze e tecnologie agrarie nel Campus di Piacenza, significa diventarein grado di gestire e risolvere problematiche connesse alla gestione deia partire da solide conoscenze di base e di metodo e. Il percorso di selezione e ammissione. Infatti l'ammissione al corso segue il: le domande di immatricolazione vengono accolte in ordine cronologico di riserva del posto,Nella seguente lista trovate tutte le università dove saranno attivati nell'anno 2019/2020 corsi di laurea di primo livello nella classi L-25 e L-26 e le modalità di accesso, secondo l'analisi de Il Sole 24 ore