Abolizione test medicina: le ragioni di chi è contrario

La notizia annunciata ieri dell’abolizione del numero chiuso per Medicina che, come precisato immediatamente, sarà graduale non ha trovato tutti favorevoli. Se da una parte hanno gioito coloro che da anni si battono per il diritto allo studio, secondo loro ostacolato dal numero chiuso, dall’altra il fronte del no si è fatto sentire. Ecco quali sono le motivazioni di chi è convinto che l’abolizione del numero chiuso sarebbe dannosa.

Abolizione test Medicina: problemi per la qualità della formazione

Abolizione test Medicina: più potenziali disoccupati

Alla notizia dell’abolizione, molti rettori non si sono certo mostrati favorevoli. Le ragioni? Secondo loro,delle università. Senza il test, infatti, quest’anno gli oltre 67mila ragazzi, che invece hanno dovuto sostenere la prova, si sarebbero riversati neglidi studenti. Per incrementare il numero di iscritti èSolo in questo modo non si rischierebbe di creare problemi alla qualità della formazione.L’abolizione del numero chiuso servirebbe, secondo alcuni, a formare medici che mancano nel nostro sistema. Secondo altri però ilSecondo la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri, si stima che ogni annoSe tolto, quindi, il numero chiuso andrebbe ad aumentare questo numero.