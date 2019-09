Tema di italiano svolto sulla lettura ed il legame tra letteratura ed il tempo

Tema di Italiano svolto sulla lettura

Vivere il tempo attraverso la lettura. Non solamente il tempo reale bensì anche, e soprattutto, quello passato che si pensa non possa tornare ma che, invece, è qui, davanti ai nostri occhi, sotto forma di parole ed immagini stampate sui libri di letteratura.Di opera in opera, la letteratura scandisce il tempo rispecchiando e ritraendo culture, pensieri e società più o meno lontane da noi, dall’Antichità all’epoca contemporanea.È proprio volgendo lo sguardo alle nostre spalle che si rivedono e si rivivono vite passate come se anche noi fossimo presenti, non solo come semplici e passivi spettatori ma come parte integrante e partecipe. Solo attraverso la lettura possiamo avere notizie ed informazioni di uomini che ci hanno preceduti e scoprire in cosa si sono distinti oppure entrare in contatto con realtà lontane, mitologiche o religiose che hanno segnato l’evoluzione della storia, fino ad arrivare ai nostri giorni.Leggere un’opera non vuol dire far scorrere lo sguardo sulle parole, ogni pagina non deve essere sfogliata ma vissuta. L’uomo riesce a vivere la letteratura entrandovi con le proprie opinioni e convinzioni, spesso raffrontandosi con pensieri ed ideologie contrastanti con le sue, stimolando così l’analisi critica ed il confronto.Condivido l’affermazione che Umberto Eco ha scritto, nonostante i miei 19 anni. Non so quanti di più io ne abbia vissuti finora ma sicuramente il bagaglio culturale che mi sono creata e che è intrinseco alla mia vita mi dà nozioni utili che mi portano a conoscenze nuove anche se talvolta difficili.La letteratura è fondamentale al fine di conoscere la storia, un popolo, una cultura, un pensiero; purtroppo, al giorno d’oggi, in una società sempre più sviluppata e tecnologica come la nostra, si sta perdendo il valore di arricchirsi, approfondire, sapere e vivere esperienze passate tramite la lettura, poiché maggiormente influenzati e focalizzati su social media e virtualità. Inoltre, penso che grande rilevanza abbia il gesto stesso di toccare un libro cartaceo, senza ricorrere alle versioni digitali, poiché ogni volta che sfogliamo le pagine è come se ci stessimo muovendo lungo la linea della storia, viaggiando avanti ed indietro nel tempo.Ogni lettura è un’esperienza ed un’avventura diversa, veniamo catapultati all’interno della storia, assistendo alle vicende a distanza, attraverso gli occhi del narratore, oppure in prima persona, attraverso quelli di uno dei personaggi. Possiamo ridere, piangere, emozionarci, riflettere; queste sensazioni sono ciò che rendono la lettura indispensabile ed è interessante. Come afferma Umberto Eco, la ricchezza di chi legge rispetto all’analfabeta è che quest’ultimo sta vivendo e vivrà una sola vita, la propria, mentre coloro che si aprono alla lettura ne avranno vissute moltissime altre.Il libro è una certezza, un’assicurazione sulla vita, garantisce l’immortalità all’indietro. Al contrario, la scrittura è una scommessa sull’ “immortalità in avanti”, un mettersi in gioco con la speranza di essere ricordato nel futuro. La scrittura ha concesso di dare all’uomo l’illusione ed il sogno di raggiungere l’immortalità. E, proprio come i grandi classici dimostrano ed insegnano, se si ha memoria di qualcuno se ne prolunga l’esistenza, forse all’infinito.In conclusione, riprendendo la citazione di uno scrittore francese, posso affermare che la lettura-scrittura coinvolge l’uomo nella sua totalità: anima, ragione e storia, rendendolo presente in ogni tempo.