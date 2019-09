Tema svolto sui giovani di oggi

L’articolo pubblicato su “La Repubblica“ esprime chiaramente il punto di vista di U. Galimberti, secondo il quale la gioventù attuale, delusa dalla vita reale, crea un altro mondo nel quale essere protagonista.Purtroppo, però, tra disagi psicologici e culturali, il modo da essi creato ignora l’identità personale sostituendola con la paura ed inutile visibilità. Io, invece, ritengo che ogni giovane non debba essere annoiato del quotidiano ma che, nonostante le effettive difficoltà della società attuale, “raccolga“ ed “unisca“ tutte le sue capacità e tutte le sue doti per trovare il coraggio di intraprendere un percorso di vita sano e motivato.Le mie possono sembrare parole retoriche e so che è molto difficile pensare positivo in un contesto di appiattimento di valori e di ideali, di paura e sfiducia, però è da questa difficoltà che deve emergere il bello della gioventù.Secondo me è troppo facile bere e drogarsi per non affrontare la quotidianità. L’alcol, la droga ed il fumo inibiscono il cervello ed il comportamento normale e cosciente viene sostituito da atti sconsiderati.I giovani, invece, il cervello lo devono usare per aprirsi agli altri, per scambiare le opinioni e mettere a confronto con gli altri le proprie paure è difficoltà ma anche i progetti e le cose belle.Nella mia esperienza personale non sono una persona molto legata a questi comportamenti, sia per quanto riguarda il bere sostanze alcoliche sia per l’uso di droghe o frequentare discoteche. La vita è un bene, un’occasione che tutti abbiamo per essere protagonisti, per questo io la voglio vivere nella consapevolezza, nel bene e nel male, senza usare “via di fuga“.