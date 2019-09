Racconto: un'esperienza personale tema

Racconto su un'esperienza personale

Un'esperienza irripetibile

Era una giornata calda di giugno del 2014, l'adrenalina era a mille: dovevo andare a vedere tutte le partite della Nazionale di calcio italiana nel mondiale di Rio de Janeiro. Ero fortemente emozionata, perché il calcio è per me è una passione sin da bambina e che mi è stata trasmessa dalla mia famiglia. L'idea inoltre di vedere le partite della Nazionale italiana di calcio proprio in prima persona mi elettrizzava ed ero felicissima di essere partita con mio papà e i miei fratelli per assistere a un evento così importante che non avrei mai e poi mai dimenticato.Una delle prime partite che ho visto è stata Inghilterra-Italia, l'emozione era grandissima, tanti erano sia i tifosi inglesi sia i tifosi italiani là presenti. I gol nel corso della partita sono stati ben tre e entrambe le Nazionali ci hanno regalato delle grandi emozioni. L'esito finale della partita è stato di 2-1. Non ci potevo credere, la prima partita è finita con la vittoria dell'Italia e mi sono divertita tantissimo. Nei giorni successivi abbiamo visitato anche la città di Rio nell'attesa della seconda grande partita in vista: Italia-Costa Rica. Rio ci ha affascinato con le sue bellissime spiagge e con i suoi fantastici luoghi da visitare. Abbiamo assistito anche alla seconda partita più carichi che mai, ma purtroppo l'esito è stato uno di quelli non previsti: una sconfitta per 1 a 0 che ha quindi premiato la squadra del Costa Rica. Eravamo increduli...purtroppo il risultato finale è stato a nostro sfavore; ricordo ancora però come più che mai decidemmo che non dovevamo abbatterci, continuando quindi a sostenere la squadra come avevamo fatto fino a quel momento.Arrivò lo scontro tanto atteso, Italia-Uruguay, che avrebbe deciso il cammino dell'Italia verso gli ottavi di finale. Dopo tante parate di Buffon, l'Italia è stata sconfitta anche dall'Uruguay per 1 a 0. Che dire la delusione fu tanta, ma nonostante tutto credo che per me e la mia famiglia questa sia stata una delle esperienze più divertenti, incredibili e indimenticabili.