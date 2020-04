Tema: la mia classe ideale

La classe che vorrei

Mi chiamo Samuela, ho 16 anni e frequento il liceo classico. Sono in quinta ginnasio, in quanto per alcuni problemi personali non sono riuscita ad essere ammessa alla prima superiore l'anno scorso e quindi avendo un'insufficienza di troppo ho dovuto ripetere l'anno. Mi trovo in una nuova classe, in cui non mi trovo molto bene, in quanto i miei compagni già si conoscono tra di loro da due anni, mentre io sono subentrata nella nuova classe soltanto all'inizio di settembre 2019.Non sono riuscita a fare tantissime amicizie con i miei nuovi compagni e devo proprio dire che i vecchi compagni della mia vecchia quarta ginnasio mi manca tantissimo, soprattutto perché avevo stabilito con loro un rapporto di grande amicizia, in particolare nella mia vecchia classe c'erano la mia migliore amica Chiara e il mio migliore amico Matteo.Quest'anno è tutto difficile, spesso i miei compagni non mi fanno sentire integrata nel loro gruppo e mi trovo molto a disagio quando magari fanno gruppo tra di loro e spesso succede che mi lasciano sola in disparte, io provo anche ad avvicinarmi a loro, cercando di parlargli, di conversare del più o del meno in relazione a tutte le cose che accadono in classe, ma loro proprio non mi considerano, mi sento parecchio invisibile…In fondo non chiedo tanto, vorrei una classe in cui i miei compagni mi prendessero in considerazione, potendo parlare con loro almeno di cose leggere, non solo ed esclusivamente di compiti e di cose esclusivamente connesse alla scuola. Mi piacerebbe che Marina, la mia compagna di banco, parlasse anche di altre cose con me che non fossero solo ed esclusivamente legate alle varie materie scolastiche, ma che mi parlasse di lei, dei suoi interessi, dei suoi hobby. E invece nulla, mi rivolge a stento la parola si e no per parlare di compiti per casa, dei compiti in classe e basta...mentre con gli altri ha un vero e proprio rapporto che va oltre il rendimento scolastico, con me parla solo ed esclusivamente di scuola, nonostante io ce la metta tutta per cercare di stringere un rapporto d'amicizia con lei.Nella mia classe dunque mi trovo in seria difficoltà...la classe che vorrei per me dovrebbe essere composta da compagni che non siano soltanto persone che vedo tutti i giorni per parlare solo delle materie scolastiche, ma mi piacerebbe avere dei compagni/amici con cui poter parlare di tutto: sport, musica, televisione e interessi vari. Credo che raramente questo genere di cose avvenga nella realtà, forse sono solo io che mi illudo di poter desiderare una classe ideale come quella descritta...ormai le cose sono andate in questo modo per quest'anno, spero che nel corso del prossimo anno scolastico la situazione possa cambiare in qualche modo!