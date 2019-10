Tema su una giornata speciale

Una serata indimenticabile

Era l'anno 2008, insieme alle mie amiche finalmente prendemmo una decisione molto importante: andare ad ascoltare la nostra band rock preferita, i The Cranberries. Il nostro entusiasmo era a mille non appena andammo al botteghino per fare i biglietti del concerto che si sarebbe tenuto la sera del 10 luglio 2008.La decisione era stata presa e in quella stupenda data avremo visto uno dei concerti più incredibili della storia del rock internazionale.Vestite con le magliette del nostro gruppo preferito ci siamo recate nel luogo del concerto. Alle 21 eccoli là Dolores O'Riordan e i nostri beniamini che iniziano a coinvolgere il loro pubblico di fans con le loro meravigliose canzoni: Zombie, Dreams, Salvation e tantissime altre. La nostra adrenalina era altissima e abbiamo cantato insieme ai membri della rock band tutte le canzoni del loro repertorio. Il divertimento era assicurato e l'entusiasmo dei fan era proprio tantissimo. Il concerto era fantastico e la voce di Dolores O'Riordan era bellissima e armoniosa.A un certo punto il chitarrista della band ha lanciato una delle sue bacchette e la mia amica in mezzo alla folla è riuscita a prenderla tra le sue mani facendosi largo tra la folla di spettatori. Conserviamo ancora oggi la bacchetta del chitarrista come se fosse un cimelio prezioso da conservare e custodire per sempre. Alla fine della loro esibizione tutti noi fan abbiamo chiesto che il gruppo rieseguisse alcune canzoni che avevano già cantato: la nostra richiesta fu accolta e riascoltammo in particolare Zombie e Salvation.Alla fine del concerto siamo tornate a casa con l'emozione e l'adrelina altissima! Quel giorno resterà sempre speciale e indimenticabile per ognuna di noi.