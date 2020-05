Tema argomentativo sul body shaming

Il body shaming

Il body shaming è l’atto di deridere una persona per il suo aspetto fisico. Le caratteristiche che possono essere prese di mira sono svariate: l’adiposità (in questo caso si parla specificamente di fat shaming), la magrezza, l’altezza, la presenza di peli corporei, il colore dei capelli, la grandezza del seno o degli organi genitali e perfino la presenza di malattie considerate antiestetiche.In questi ultimi anni questo fenomeno si è diffuso molto anche grazie all’uso dei social network i quali permettono ai commenti negativi di diffondersi nel giro di poche ore.“Perchè dopo anni, se non secoli, questo fenomeno va ancora avanti?” questa è la domanda che si pongono milioni di persone tutti i giorni. Il fatto è che sin dall’antica grecia l'immaginario delle persone ha un canone estetico che ha permesso a determinate caratteristiche di arrivare a noi, è per questo che è così difficile separare questi ideali della nostra tradizione.Possiamo trovare il body shaming ovunque: nella letteratura, nella filmografia e perfino nella musica. Per esempio il libro “The Elephant Man and Other Reminiscences” di Frederick Treves narra la storia di un uomo che, per via una malattia, presentava delle malformazioni ed era arrivato al punto di mettersi una maschera per non venir ridicolizzato.Sono dell’opinione che il body shaming è un fenomeno che non si può debellare totalmente poiché va avanti da secoli e lo troviamo nella vita di tutti i giorni, ma ciò non significa che non si possa migliorare la situazione.Per fare ciò aziende e agenzie di modelle che hanno una certa rilevanza nei social e nella vita quotidiana dovrebbero pubblicizzare non solo modelle e modelli dai corpi perfetti ma anche persone con qualche difetto e far capire alla popolazione che non serve essere perfetti.Questa soluzione è già stata messa in atto da personaggi pubblici di valore come Bella Hadid,celebre modella, che si è presentata ai Met Gala con un vestito che metteva in mostra le tanto criticate smagliature. Anche Gucci ha adottato modelle dal sorriso imperfetto per la sua ultima campagna di rossetti.In questa maniera le persone capiscono che è assolutamente normale avere qualche imperfezione e che un commento negativo non definisce chi siamo.Alcune persone sono dell’opinione che nei cartoni animati dovrebbero esserci più personaggi con caratteristiche che al giorno d’oggi vengono derise, ma secondo me servirebbe a ben poco. Infatti trovo che sta ai genitori ad educare il figlio a non fare certi commenti sulle caratteristiche di una persona, poiché penso che il body shaming sia una manifestazione di maleducazione e di scarsa sensibilità.Concludo sottolineando il fatto che sebbene sia una cosa terribile e ingiusta deridere una persona per le sue caratteristiche fisiche, questi avvenimenti saranno difficili da togliere dalla vita quotidiana.