Internet e Politica - Tema

Tema: Internet e Politica

Il mondo del 21 secolo è molto diverso da quello in cui vivevano le generazioni precedenti, soprattutto grazie all'avvento di Internet e delle tecnologie di comunicazione, che influenzano ogni aspetto della vita, in particolare la politica. L'evoluzione dei mezzi di comunicazione ha infatti portato un numero enorme di vantaggi in diverse dinamiche all'interno della comunicazione politica.In primo luogo, Internet ha fatto accrescere la consapevolezza politica dell'opinione pubblica. È un dato di fatto che al giorno d'oggi il numero di persone interessate alla politica sia superiore a quello di generazioni fa: piattaforme come Facebook e Instagram consentono al chiunque di avere uno spazio in cui in cui si possa condividere foto e video personali, ma anche pensieri politici e riguardo i fatti più importanti di cronaca, portando molti che prima non avevano modo di prendere une posizione politica pubblica ed esprimere la loro opinione su tali questioni.Inoltre, i canali di comunicazione mediatica hanno aumentato il numero di siti da cui apprendere notizie e informazioni su ciò che accade: la possibilità di consultare tutto in ogni momento e ovunque ha reso disponibili online anche ex comunicatori cartacei tramite App e siti. Studi condotti da ricercatori di comunicazione politica su Americani di età superiore ai 50 anni hanno dimostrato che i canali di informazione dei media non solo hanno aumentato il coinvolgimento e l'attivismo in persone che avevano già un interesse per la politica in precedenza , ma anche in quelle persone che, prima dell'avvento di Internet , non ne avevano una propensione particolare.In conclusione, Internet ha portato molti cambiamenti positivi nel campo della politica, soprattutto per ciò che riguarda le reti mediatiche di comunicazione e informazione, aumentando la consapevolezza e l'attivismo sociale e politico.