L'importanza di avere una famiglia - tema

È vero che gli esseri umani hanno bisogno dell'amore per sopravvivere, soprattutto dell'amore della loro famiglia. Credo che i nostri genitori e fratelli siano essenziali per molte ragioni. Eppure, non diamo loro così tanta importanza e li diamo per scontati. Tuttavia, a volte la vita ci mette in certe situazioni, che ci fanno capire l'importanza di avere una casa.In primo luogo, il fatto di doversi allontanare dai nostri parenti potrebbe cambiare la nostra percezione della famiglia. Nel famoso romanzo "I Malavoglia" scritto da Giovanni Verga c'è un chiaro esempio di questo: uno dei protagonisti 'Ntoni si allontana dalla sua casa natale perché non vuole più vivere una vita di fatica. Tuttavia, durante questo periodo lontano da casa diventa un criminale e quando torna al suo paese natale dopo cinque anni si rende conto di aver commesso un grave errore. Ora gli mancano i suoi parenti e la sua vita passata e capisce che la famiglia è un dono prezioso perché i suoi cari lo abbracciano nonostante tutti gli errori che ha commesso.Un'altra cosa che potrebbe avere un forte impatto sulla nostra percezione potrebbe essere la perdita di un parente. Fortunatamente non ho vissuto una cosa così terribile, ma ho rischiato di perdere mio padre quando ero piccolo. Nel 2010 ha avuto il cancro, ma grazie alla terapia ha sconfitto quella malattia. In quei mesi sapevo che avrei potuto perdere mio padre e anche se i miei genitori hanno fatto di tutto per non far preoccupare me e mia sorella minore, ricordo di aver sofferto molto. Quindi, il fatto che possiamo sentire il dolore quando ci immaginiamo semplicemente senza un membro della famiglia dovrebbe farci capire che la famiglia è essenziale.In conclusione, voglio ribadire che i nostri genitori e fratelli sono fondamentali perché sono un punto di riferimento nella nostra vita: ci amano incondizionatamente e ci proteggono ogni volta che ci troviamo in una situazione difficile. Sono parte di noi.