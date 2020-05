Aggressività infantile: tutta colpa dei videogiochi, tema

L'aggressività infantile e il suo rapporto con i videogiochi

Molte persone attribuiscono il comportamento aggressivo della generazione z (ovvero la generazione dei ragazzi nati fra il 1995 e il 2012) ad un uso scorretto e costante dei videogiochi che fanno uso di violenza.Ma la vera domanda è: si può davvero associare la violenza ai videogiochi violenti? Per molti anni gli psicologi e gli studiosi hanno studiato il collegamento tra il fenomeno della violenza infantile e l’uso dei videogiochi e, anche se tuttora stanno facendo degli accertamenti pare che ci sia un collegamento.Infatti alcuni studi svolti da Craig Anderson, direttore del “Department of Psychology” alla Iowa State University e da Brad Bushman professore di comunicazione di massa presso la Ohio State University dimostrano hanno evidenziato che l’esposizione ripetuta a videogames violenti aumenta, per un breve arco di tempo, l’aggressività nei bambini e negli adolescenti.Inoltre Una ricerca condotta in America su un campione di 5000 ragazzi ha evidenziato come bambini e adolescenti che utilizzano videogiochi non adatti ai minori sono più propensi, nel tempo, ad assumere comportamenti a rischio quali aggressioni, utilizzo di alcool, fumo, condizioni di guida pericolose.E’ vero, i videogiochi aiutano con la concentrazione dell’individuo e stimolano la comprensione dei compiti da svolgere ma hanno molte più conseguenze negative che positive quali la riduzione se non del tutto l’annullamento degli spazi dedicati all’attività fisica e sociale, stanchezza mentale che può avere ricadute negative sul rendimento scolastico. Un rapporto disturbato con il videogioco può portare a sostituire completamente le relazioni sociali favorendo l’isolamento, perché si crede che tutta quella parte emozionale e di compagnia lo si possa trovare nel giocare.In conclusione si può dire che un uso scorretto e abusivo di questi apparecchi elettronici può portare molti effetti negativi specialmente sulla fascia di età tra l’infanzia e l'adolescenza tra cui la violenza.