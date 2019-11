Saggio breve sull'innamoramento

Titolo: Amore, ne vale la pena?

Cos’è l’amore? In realtà non lo sappiamo. Possiamo immaginarlo, possiamo sentirlo, possiamo cantarlo, possiamo scriverlo,…ma alla domanda su cosa effettivamente sia questo amore di cui tutti parlano, non sappiamo rispondere perché è una cosa troppo grande da descrivere a parole. Dopo un’esperienza d’amore negativa, l’uomo tende a condannare tutte le possibilità di innamoramento e tutte le persone che tentano di avvicinarglisi; ma l’amore dunque è speciale o è un qualcosa che crea solamente dolore e tristezza?“Odio e amo. Forse mi chiedi come io faccia. Non so, ma sento che questo mi accade: è la mia croce”, così Catullo ci descrive l’amore; una contraddizione vera e propria dell’animo umano che passa dall’essere sentimento all’essere razionalità e viceversa per un tempo senza fine. Catullo s’innamora di Lesbia, giovane fanciulla di una bellezza straordinaria e molto femminile, ma sposata. Questo lui lo sa, ma il sentimento che prova è tanto forte che decide di abbandonarsi e di lasciarsi trasportare dalle emozioni.Questa è la fase più bella dell’amore: l’innamoramento. Questo sentimento rende l’uomo felice. Quando si ride senza un motivo, quando ci si sente sereni, quando ci si sente voluti …questo è amore.L’amore è cosa bella, non brutta. L’amore è felicità, non tristezza. L’amore è malinconia, non rimpianto.In tutte le relazioni ci sono alti e bassi. A volte ci lasciamo trascinare dal momento, altre volte perdiamo un’occasione e ci pentiamo, altre volte chiudiamo porte a chi vorrebbe davvero entrare nella nostra vita. L’amore è imprevedibile, se non fosse così no sarebbe amore ma abitudine.Magritte riesce sempre a stupire con i suoi quadri. Nel quadro “gli amanti” rappresenta due personaggi mentre si baciano, con un panno bianco sul volto, che sta a significare la mancanza di comunicazione tra i due. Il loro amore è muto, cieco e conosce solo il linguaggio del corpo. Non può essere un amore vero. Il vero amore è quello fatto di momenti belli e di momenti brutti,ma che rimane impresso nella memoria per sempre. Questi non possono conoscersi realmente, non possono amarsi realmente. Per innamorarsi bisogna vedere sia i pregi che i difetti dell’altro. E’ come un far finta di non vedere la realtà per non prendersi delle responsabilità. Nel loro bacio non c’è passione, non c’è significato, trasmette paura ed inquietudine.Nel V canto dell’inferno(vv.97-107), ci troviamo nel girone dei lussuriosi. Dante ha un dialogo con la coppia di amanti Paolo e Francesca, condannati dal loro stesso amore alla morte. La ragazza gli racconta della loro intensa passione. Dice che Paolo si è innamorato di lei per la sua bellezza che è svanita dal momento in cui è stata uccisa, ma che però il loro sentimento è rimasto invariato e dunque loro, pur essendo all’inferno, sono ancora l’uno con l’altra.In questo caso il “danno” dell’amore è stato molto pesante, poiché c’è stata la morte. La maggior parte delle volte proviamo una tristezza implacabile, quasi depressione… Molte persone, soffrono per amore, questo è vero. Perché si è lasciati o perché l’altra persona non ricambia ma questo è normale. L’amore e la tristezza “post-amore” fanno parte dello stesso pacchetto, non si può prendere l’uno senza l'altro.Dobbiamo essere consapevoli dei benefici e dei vuoti che questo sentimento crea. Dobbiamo buttarci, vivere giorno per giorno. Dobbiamo provare oggi non domani, perché sappiamo che senza amore la nostra vita è sprecata.Siamo più di 7 miliardi in questo mondo. Non volere l’amore sarebbe assurdo.Certamente l’innamoramento può avere dei lati negativi e può far soffrire moltissimo tanto che a volte sembra che il nostro cuore non riesca a sopportare tutto il dolore, ma esso, nonostante tutto, è di certo l'unica cosa per la quale valga vivere. E’ l'unico sentimento che avvicina le persone tra loro e grazie al quale non dobbiamo fingere di essere qualcuno, ma dobbiamo essere noi stessi. L'amore è la cosa che ci riempie la vita di sorrisi sinceri e di sentimenti veri. Meglio aver sofferto per un amore vero che aver rifiutato tutte le opportunità per paura. La vita è una sola. E’ la prima vita e anche l’ultima. Se non proviamo non sappiamo. Se ci tiriamo indietro di fronte ai problemi che potrebbero esserci, non viviamo davvero e in tal modo non potremmo mai essere davvero felici.