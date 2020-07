Teoria di Cohen

Uno dei maggiori critici è Cohen, che nel 1973 concentra la sua analisi su questo paradigma e fa una differenziazione, sintetizzata in 4 tipi di situazioni turistiche:- Situazione autentica = la situazione che si incontra fuori dagli spazi turisti organizzati e dai percorsi tradizionali. Qui c'è anche un paradosso perché se attraversiamo i quartieri spagnoli lì si trova sia la situazione autentica che quella mistificata.- Situazione dell'autenticità rappresentata = in cui l'establishment turistico predispone la scena per il turista, ma in cui il turista non è cosciente di tale predisposizione, accettandola perciò come reale spazio turistico protetto), in cui l'establishment fa sforzi per mantenere il turista inconsapevole della manipolazione. Ad es. Vascitour: il turista spesso non è consapevole che quello che sta guardando cioè la donna che cucina pasta e patate è una donna che sta fingendo, non vive in quel basso, però il turista crede che i napoletani vivano ancora in una situazione del genere.- Situazione di rifiuto dell'autenticità = scena oggettivamente reale ma il turista, che ha imparato a dubitare delle precedenti esperienze di manipolazione, mette in dubbio la sua autenticità. Ci avviciniamo al turista di esperienza, che è consapevole del fatto che quella scena, quel paesaggio, quello spazio possa essere stato manipolato ad esempio dalla guida turistica.- Situazione del turismo pianificato = in cui la scena è apertamente predisposta dall'organizzazione ospitante e in cui il turista è avvertito di tale predisposizione.