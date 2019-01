Esempio di Itinerario - Telese Terme

Notte Serena B&B Telese TermeCamera Matrimoniale Deluxe con Balcone2 ospiti • Colazione • Rimborsabile 51 Euro .Dal venerdì alla domenica dal 6 all’8 Aprile.Arrivo: 6 aprilePartenza: Stazione Napoli Centrale ore 5.50Arrivo : Stazione Telese-Cerreto ore 7.19Treno: Trenitalia , viaggio della durata di 1h29 , costo 5,20 euroPartenza:8 aprilePartenza:Telese- Cerreto 7.57Arrivo:Napoli Centrale 9:52Pranzo: Parco del Grassano , ristorante ubicato direttamente sulle acque cristalline del Rio Grassano. Un luogo suggestivo e incantevole per pranzare e cenare sia nelle sale interne sia all'esterno. Cucina tipica del territorio Sannita e Pizzeria.Cena: Oscar Wild, telese termePranzo: Casale San Lorenzello , via San Marco.Cena: Enzo's PizzeriaSan Lorenzello: La città dei Dinosauri, Chiesa della Congregazione della Sanità.Telese Terme/San Salvatore: Parco del Grassano, Terme di Telese , Torre Normanna.Pax.1“Un assaggio di Sannio”Pax.1Treno : TrenitaliaDal 6 aprile 2018 all'8 aprile 20181) Giorno: 6 Aprile 2018Partenza da Napoli dalla Stazione Napoli Centrale alle ore 5:50 e arrivo alla Stazione Telese-Cerreto di Telese Terme alle ore 7:19. Da lì recarsi presso il B&B Notte Serena, dove sarà possibile depositare i bagagli. Verso le ore 9, con l'auto a sua disposizione, ci si recherà presso il Parco Rio Del Grassano, dove inizierà una splendida escursione a contatto con la natura. Per il tempo libero , nelle giornate soleggiate, è possibile praticare vari sport, per esempio :calcio, basket ,tennis e pallavolo. A popolare questo pezzo di natura sono dei simpatici animali come anatre e nutrie. Verso le ore 12 , sarà possibile pranzare presso il ristorante situato al centro del parco, degustando un primo piatto a scelta e carne alla griglia accompagnata da un'insalata, con bibita a scelta. Verso le ore 13:30 sarà possibile recarsi presso le Terme di Telese ,nel pieno centro del paese, qui sarete cullato dai trattamenti a base di aerosol e fanghi a base di acqua sulfurea, benefica per il corpo e la mente. Verso le ore 17:30 , intraprendendo una piccola tratta a piedi, si darà inizio alla visita di una delle architetture più antiche di Telese, la Torre Normanna, risalente al X sec. È tutto ciò che rimane della cattedrale della Santissima Croce, la quale fu distrutta da un terremoto. In serata sarà possibile recarsi presso il Pub Oscar Wild, dove vengono serviti junk foods e pizza, per rendere più urbana e giovane l'atmosfera di questo paese.Verso le ore 21 ,ritiro in hotel.2) Giorno: 7 aprile 2018Prima colazione, verso le ore 9 direzione San Lorenzello ,Dino Park, dove ci si catapulta in mondo estraneo dal nostro, il Giurassico; animato da splendide riproduzioni a grandezza naturale di dinosauri in vetroresina. Verso le ore 11 sarà possibile giare lo splendido borgo medievale di San Lorenzello, dove sono presenti varie botteghe di lavorazione della ceramica e forni, dove comperare e gustare i taralli laurentini a base di olio d'oliva. Alle ore 13:00 direzione Casale di San Lorenzello, un ottimo e accogliente ristorante ,dove vengono serviti dei piatti tipici del posto: tagliatelle con i funghi, fettuccine al sugo, salumi, mozzarella di bufala , tagliata di manzo e altro ancora. Verso le ore 15 direzione Chiesa della Congregazione della Sanità, fondata nel XVII , in stile barocco, la quale presenta al suo interno molti affreschi rinomati,fra cui alcune raffigurazioni della Madonna e della fuga degli ebrei dall'Egitto ,come menzionato nelle Sacre Scritture. Verso le 18 direzione Telese Terme, dove la cena avverrà in uno dei locali più apprezzati del paese ENZO's PIZZERIA, il quale offre varietà di pizza, panuozzo, panino napoletano, rustici e l'immancabile pizza americana con verdure. Verso le ore 20:30, dopo una piacevole passeggiata lungo il Viale Minieri, direzione hotel e ritiro nelle camere.3) Giorno: 8 aprile 2018Risveglio e prima colazione. Partenza dall'hotel, direzione stazione Telese-Cerreto, partenza da Telese verso le ore 7:57 e arrivo alla stazione Napoli Centrale alle ore 9:52.