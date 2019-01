Esempio di Itinerario: Grotta di San Michele e Terme di Telese

Grotta di San Michele e Terme di Telese

1° giorno: 2 maggio 2018

Arrivo 21.34 presso la stazione Telese-Cerreto di Telese Terme, utilizzo di una navetta per arrivare a Faicchio dove i clienti soggiorneranno presso il B&B Del Duca.

2° giorno: 3 maggio 2018

Colazione in hotel e partenza per dirigersi verso il Convento di San Pasquale, edificio in stile barocco ,costruito intorno al 1589. Successivamente distrutto dal terremoto del 1688,fu subito ricostruito e annesso alla Chiesa del S.S. Salvatore, divenendo nel tempo un ritrovo per persone svantaggiate. Verso le 14:30 ci dirigeremo presso il ristorante il “Ristoro del Borgo" ,dove sarà possibile assaggiare la tipica cucina del posto e una buona pizza. Nel pomeriggio ci dirigeremo verso il percorso "trekking" sul Monte Erbano che termina con la visita della Grotta San Michele , meta di pellegrinaggio, dove sono posti affreschi paretali raffiguranti la Madonna con Gesù bambino, gli apostoli Paolo, Pietro , Andrea e infine Gesù. Oltre che a essere un edificio religioso del 700 d.C. è una cavità naturale con al suo interno stalattiti e stalagmiti. Una volta fuori dalla grotta è possibile ammirare lo splendido paesaggio naturalistico.

Verso sera visiteremo il centro storico di Faicchio, dove è situato il Castello Ducale di epoca medievale.

3° giorno: 4 maggio 2018

Colazione in hotel e partenza per dirigersi verso Telese Terme, dove sarà possibile vivere un'esperienza benefica alle Terme Minieri,nel pieno centro del paese. Qui verranno offerti ai turisti terapie a base di acqua sulfurea: aerosol, fanghi, bagni e sarà possibile assaggiare quest'acqua, su richiesta. Le terme inoltre sono munite di uno spazio verde dove fare delle splendide passeggiate, bar , area spettacoli all'aperto e al chiuso , parco giochi e un ristorante. Dopo una mattinata all'insegna del relax, ci si prepara a dirigersi nel ristorante “ Pizzeria delle Terme" ,posto dietro il complesso termale, dove sarà possibile mangiare della buona pizza o ordinare un menù a base di antipasto, primi piatti, secondi e dessert. Nel pomeriggio è programmata una passeggiata lungo il Viale Minieri , pieno di negozi ,bar e tant'altro. Raggiungeremo in seguito la stazione per il ritorno a Napoli.