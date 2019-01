Esempio itinerario - Enosannio

Enosannio

Alla scoperta del buon gusto

Lunedì

14 maggio 2018

Quota di partecipazione:

€ 75,00*

La quota comprende :

• Trasporto pullman come da programma ;

• Entrata al MEG;

• Entrata alla Cantina di Solopaca con degustazione di vini;

• Pranzo al ristorante “La Rimessa ”;

• Accompagnatore;

• Degustazione vini a Guardia ;

* minimo 20 persone:

La quota non comprende:

• Visita guidata a Guardia;

Fatevi travolgere dal lato culinario e culturale che cela questo splendido luogo “Il Sannio”.

L’escursione vi permetterà di conoscere due paesi rinomati per il loro bagaglio culinario Solopaca e Guardia Sanframondi alla scoperta delle cantine vinicole abbinato a deliziose degustazioni di prodotti culinari locali.

Programma

Partenza ore 9:30 dal parcheggio delle Terme di Telese Terme (lato Maugeri). Arrivo a Solopaca per la visita del MEG (Museo enogastronomico) dove sarà possibile conoscere le tradizioni culinarie con mostre Slow Food. Successivamente avrete modo di visitare la Cantina di Solopaca, dove verrà spiegato il processo di produzione del vino. Il pranzo si svolgerà presso il ristorante “La Rimessa” , tra Solopaca e Telese . Dopo il pranzo proseguimento per Guardia Sanframondi e visita del centro storico per poi dirigersi al Castello Fremondo dove sarà possibile degustare pregiati vini presso gli stand delle cantine guardiensi.Rientro a Telese Terme in prima serata .