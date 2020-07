Colui che si mette in viaggio volontariamente e per un periodo di tempo limitato, mosso da un'aspettativa di piacere, derivante da condizioni di novità e di cambiamento, sperimentata in un itinerario di andata e di ritorno, relativamente lungo e non ricorrente.Qual è la differenza tra questa definizione e quella di WTO?1. Quella della WTO parla di 1 anno, quindi è più restrittiva.In questa seconda definizione invece parla di "tempo limitato"... ma questo limite chi lo stabilisce? Noi stessi. Se decido di andare in viaggio in giro per il mondo per 3 anni continuo ad essere turista. Posso sentirmi turista anche se viaggio per tutta la vita.Quindi "sentirmi" è un'altra dimensione della propria biografia. Quindi anche la percezione ha a che fare con la definizione di turista. La sociologia studia la percezione di sè.2. L'altra differenza è che qui si parla di un itinerario di andata e di ritorno. Il percorso deve essere anche di ritorno. Anche in questo caso continua ad esserci la percezione di sè, che è un fatto importante nel viaggio.Abbiamo tante definizioni di turista a seconda del contesto, della dimensione sociale, e della nostra prospettiva. Se vogliamo studiare il turismo professionale dobbiamo capire se in quell'ambito effettivamente c'è il tempo per sè oppure no (se la persona va a milano solo per lavorare ovviamente non sta facendo il turista). Ma se questa dimensione si aggancia a dei momenti in cui ci sono attività extraprofessionali allora possiamo definire quel professionista turista.