Castello di Chambord

Il castello di Chambord, situato nella Valle della Loira, ad un’ora e mezzo di strada da Parigi, costituisce una creazione grandiosa del re di Francia, Francesco I°. I conti di Blois, avevano innalzato un piccolo castello in questo luogo un po’ sperduto della Boulogne, una regione ricca di selvaggina. A Francesco I° piaceva molto recarsi in questo luogo che prediligeva per la caccia.Alla fine, a partire dal 1518, ordinò di radere al suolo la costruzione per sostituirla con un edificio sontuoso che s’ispirava al Rinascimento italiano. Fra i progettisti bisogna ricordare senz’altro Leonardo da Vinci che era ospite del re, nel castello di Clos-Lucé. Il castello è l’opera personale di Francesco I°. Se il nome dell’architetto non è noto, il progetto iniziale sembra che sia nato proprio nello spirito fecondo di Leonardo che muore nel 1519, proprio quando i lavori erano cominciati da poco. Lo stesso Francesco I° non poté vedere terminato il suo castello, perché morì nel 1559. L’opera fu continuata dal figlio Enrico II.Il castello conta 440 stanze, 365 caminetti, 13 scale principali e 70 secondarie. La pianta del castello è di ispirazione feudale; una fortezza centrale a 4 torri costituisce, da sola, un vero castello ed una cinta di mura. Duranti i lavori di costruzione, furono aggiunte due ali: una costituisce l’appartamento reale e l’altra la cappella. L’influenza dell’arte italiana è soprattutto evidente nella facciata nord-ovest, ricca di sculture e di ampie finestre. La parte centrale della costruzione è occupata dalla celebre scalinata a due rampe soprapposte che salgono fino alle terrazze.Nelle sale del piano terra e del 1° piano si trova una favolosa collezione di arazzi antichi fiamminghi e francesi. Al primo piano, Francesco I° ha fatto sistemare i suoi appartamenti. Il suo studio ha una volta ornata da cassettoni rinascimentali dove si alternano le iniziali del re e la salamandra, suo emblema. Le terrazze sono particolarmente ricche di lanterne, camini, scale e abbaini, tutti abbondantemente decorate da sculture. La corte vi passava molto tempo per seguire la partenza e l’arrivo dei cacciatori, le riviste militari, i tornei, le feste. Inoltre, i mille nascondigli favorivano gli incontri appartati e galanti.Tutt’intorno si estende un parco la cui superficie è di 5.500 ha, riserva di caccia dal 1948.Nel 1932, lo Stato francese ha acquistato dagli eredi il castello per una somma di 11 milioni di franchi.