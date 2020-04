Ajaccio - Descrizione

Ajaccio è la principale città della Corsica e conta circa 66.000 abitanti Fino al 2018, la Corsica comprendeva due dipartimenti: Haute-Corse e Corse-du-Sud; ora essa costituisce una collettività territoriale.La città fu fondata nel XV secolo dai Genovesi. Il suo aspetto attuale è contrastante perché da un lato vicoli e vecchi edifici della città vecchia che fanno pensare ad un grosso villaggio, mentre i viali ed i nuovi fabbricati ci proiettano in una città moderna.La sua posizione è invidiabile perché sorge in fondo ad un golfo ben protetto dai enti e circondato da montagne verdeggianti, al di sopra delle qualsiasi erge il Mont d’Or che durante l’inverno non è raro sia ricoperto di neve. Nei pressi dell’imbarcadero troviamo la Place Foch su cui si affaccia il Municipio o Hôtel de ville. Qui sono conservati diversi ricordi napoleonici come il certificato di battesimo e la maschera mortuaria di Napoleone.Non lontano, si trova anche la Maison Bonaparte, casa natale di Bonaparte, con la camera dell’imperatore ed il soggiorno i cui mobili risalgono al XVIII secolo. Continuando lungo la stessa strada, si arriva alla cattedrale della città, risalente al XVI secolo in cui Napoleone ricevette il battesimo. Di notevole interesse turistico è il Museo Fesch, ospitato nel palazzo Fesch che un tempo fu la dimora del cardinale Fesch, zio di Napoleone. In esso è esposta una importante collezione di tele dai primitivi fino al XVII secolo. In un ‘ala del palazzo si trovano le tombe di vari membri della famiglia Bonapartela città dispone di un’ aeroporto e da porto partono traghetti verso Tolone, Marsiglia, Nizza e anche verso Porto Torres, in Sardegna. I collegamenti con l’Italia riguardano Genova e Savona ma sono attivi soltanto nel periodo estivoL’economia della città si basa sul turismo, sull’attività commerciale portuale e sull’industria alimentare legata ai prodotti agricoli della regione (coltivazione della vite, agrumi, ortaggi, frutta e primizie).