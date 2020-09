Proprietà dei materiali lapidei

materiali lapidei

Rocce magmatiche

graniti

porfidi

Rocce sedimentarie

calcari

travertini

arenarie

tufi

Rocce metamorfiche

marmi

hanno molte proprietà, una di queste proprietà è la resistenza chimica.Laè la capacità di resistere all'azione aggressiva di sostanze acide, di sostanze alcaline, forti ossidanti o riducenti e solventi. Sostanze utilizzate comunemente in casa, come limone o bevande gasate, possono attaccare e anche danneggiare la pietra naturale e possono opacizzare la lucidatura.Tra ipossiamo trovare:, come:• ie i: che sopportano grandi carichi, resistono al gelo, al fuoco, agli acidi e anche all'usura, sono lucidabili; e hanno anche una notevole dispersione di calore e hanno tagli e lavorazioni onerose., come:• ie ihanno buona resistenza ai carichi, al gelo e all'usura, ai tagli e alle lavorazioni, un po' onerose, si possono scolpire e lucidare, si degradano esternamente per aria e acqua aggressive, non resistono al fuoco e agli acidi;• leresistono ai carichi, alle flessioni, all'usura e al fuoco, si possono scolpire e levigare, possono essere lavorati e tagliati, possono essere attaccati dagli acidi;: resistono al fuoco, sono coibenti termici e possono essere segati, sono usurabili, non levigabili, non riescono a resistere ai piccoli carichi e possono essere erosi da acqua e vento., come:• I, le ardesie e i serpentini che riescono a resistere all'usura e ai carichi, possono essere scolpiti e lucidati, tagliati e lavorati; non resistono agli acidi e al fuoco, disperdono il calore.