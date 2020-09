Materiali lapidei

Tra itroviamo le, che sono degli aggregati naturali di minerali.In base alla loro genesi, le rocce si distinguono in tre grandi categorie:• Le: sono quelle rocce che sono ottenute dal raffreddamento del magma, ad esempio: l’ossidiana, il granito, il basalto, il porfido o la pomice;• Le: sono le rocce che vengono generate per sedimentazione di detriti inorganici, organici e sali minerali, come per esempio: il tufo, il travertino, il calcare, o anche i conglomerati;• Le: sono delle rocce magmatiche o sedimentarie che, per effetto di pressione e di temperatura, subiscono delle trasformazioni chimiche e fisiche che ne alterano la composizione mineralogica, come per esempio: il marmo, l’ardesia, lo gneiss, o il serpentino.In particolare:• Ilcomprende: le rocce metamorfiche, cristalline, e quelle composte da carbonato di calcio, comprende anche le rocce sedimentarie che si possono lucidare. Il marmo è un materiale lapideo poco poroso e poco assorbente e non resiste agli acidi.• Isono delle rocce silicee con i cristalli visibili; sono rocce ignee e resistano agli attacchi degli acidi. Il granito è un materiale poco poroso e poco assorbente.• Lecomprendono tutti i materiali naturali non lucidabili. Le pietre possono essere:non resistono agli attacchi degli acidi e sono poco resistenti all'abrasione; e pietre, come arenarie e quarziti, e sono resistenti agli attacchi degli acidi e all'abrasione.