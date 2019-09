Materiali da costruzione - Proprietà e caratteristiche

Unè una quantità di materiale solida, naturale, artificiale o sintetico, idonea a essere utilizzata nella realizzazione di una costruzione, allo scopo di assolvere a una specifica funzione.Tutti i materiali possiedono molte proprietà:: sono determinate dalla natura e dalla struttura chimica degli elementi che li costituiscono, per esempio: peso specifico, calore, dilatazione termica, resistenza alla corrosione;: riguardano il comportamento e la resistenza dei materiali quando vengono sottoposti a sollecitazioni esterne, per esempio: durezza, elasticità, resistenza a trazione;: sono relative alle attitudini dei materiali di subire lavorazioni meccaniche facendosi modellare, per esempio: duttilità, malleabilità.derivano da rocce di varia natura sottoposta a lavorazioni più o meno semplici. Persi intende un aggregato naturale di uno o più minerali, legati fra loro da forze di coesione permanenti, la cui sostanza: deve essere solida, deve essersi formata in modo naturale, deve presentare una specifica struttura cristallina più o meno completa e deve avere una specifica composizione chimica.Attualmente i materiali rocciosi hanno perso la loro originaria importanza nella loro funzione strutturale portante, mentre sono ancora largamente utilizzati con funzioni di finitura di pareti e di pavimentazioni.Le caratteristiche tecniche delle pietre da costruzione sono:•La durezza dipende dalla coesione e dall’orientamento della struttura cristallina di minerali che la compongono; la durezza delle rocce viene determinata dalla resistenza che le stesse oppongono a essere tagliate, classificandole in: tenere, semidure, dure e durissime;•La lavorabilità misura la predisposizione delle rocce a essere ridotte in tipologie di prodotti commerciali con forme e assortimenti necessari all’impiego nell’ambito delle costruzioni;•La resistenza meccanica è un parametro fondamentale da valutare per l’uso dei materiali lapidei destinati alla realizzazione di strutture portanti;•La durevolezza è la resistenza alle azioni chimico – fisiche ambientali esterne a cui è sottoposta la roccia e che ne consente la durata nel tempo.I materiali lapidei vengono estratti da cave (di solito a cielo aperto) e per poter essere utilizzati devono passare attraverso le tre fasi:, in elementi di dimensioni ridotte oppure in lastre;sono rocce magmatiche intrusive compatte, a struttura cristallina, molto dure e resistenti alla compressione, con aspetto di colore bianco sporco, grigio cenere, rosato o rosseggiante; resistono benissimo agli agenti atmosferici e all’usura.sono rocce magmatiche effusive, costituite da cristalli di quarzo e di altri minerali cementati da un complesso di particelle vetrose che determinano spesso un colore bruno rossastro, ma anche grigio chiaro; sono molto dure, si rompono facilmente e sono molto resistenti alla compressione e all’abrasione.sono rocce metamorfiche derivate da trasformazioni di rocce originarie calcaree a struttura cristallina, i colori variano dal bianco al grigio venato, rosa, giallo e possono assumere tonalità diverse in base ai materiali e alle impurità; sono rocce dure e con una buona resistenza alla compressione e all’usura ma poco resistenti agli agenti atmosferici, sono tagliabili, lavorabili e lucidabili.sono rocce sedimentarie di origine chimica, con struttura porosa e vacuolare, di colore bianco sporco o giallo pallido; hanno poca resistenza alla compressione, all’usura e agli agenti atmosferici, sono facilmente tagliabili e lavorabili.L’è un prodotto edilizio industriale composito (pietra artificiale) realizzato con diverse tecnologie, che utilizza una miscela (detta carica) di schegge e frammenti rocciosi selezionati e altri minerali, miscelati e cementati con una sostanza legante in modo da renderlo compatto e sagomato in lastre e piastrelle di varie dimensioni.Gliè prodotto in mattonelle quadrate di varie dimensioni (25 x 25, 30 x 30, 50 x 50) chiamate; è l’evoluzione della tecnica del pavimento alla veneziana, realizzato con grossi pezzi di marmo legati con calce, gettato e lavorato in opera.Glipossono essere classificati:, proprietà fisiche e meccaniche superiori a quella dei marmi naturali;Le, si possono distinguere in:, superfici arrotondati (ciottoli);, con spigoli vivi.Leprovengono dalla disgregazione delle rocce in particelle più fini.Lesono rocce sedimentarie clastiche non pietrificate, che provengono dalla trasformazione e disgregazione delle rocce originarie, si suddividono in:: per le ceramiche e le porcellane;: per agenti impermeabili per opere interrate o nelle dighe;: per i laterizi.