Materializzazione di punti e allineamenti

Materializzazione dei punti

Creazione di un allineamento di paline

Monografia di un segnale

La realizzazione di un’opera richiede sempre lasul terreno di alcuni punti che ne definiscano la posizione nel contesto ambientale e le dimensioni del suo ingombro sul terreno.Le misure sono realizzate da un apposito strumento topografico che dovrà essere collocato su un punto A materializzato sul terreno, per consentire il collocamento ripetuto dello strumento, in tempi diversi, sullo stesso punto.Ilè un manufatto in grado di materializzare con certezza un punto sul terreno; questo manufatto a volte emerge dal suolo, altre volte invece rimane a livello sul terreno (segnali a raso).In relazione alla loro natura, isi suddividono in:: sono manufatti già presenti sul terreno e adottati come segnale;: sono manufatti realizzati allo scopo di costituire un segnale.Invece, in relazione ai tempi, isi suddividono in:: eseguono la loro funzione per un periodo di tempo ben definito e limitato;: devono rimanere posizionati per indeterminati periodi di tempo.significa collocare un adeguato numero di paline comprese tra i segnali A e B, disponendole in modo tale che i relativi assi appartengono al piano verticale passante per gli estremi A e B. La collocazione delle palline intermedie deve essere sempre eseguita iniziando da quella più lontana dallo strumento per arrivare via via a quella più vicina allo strumento.Nelle operazioni necessarie per materializzare l’ingombro e le strutture portanti degli edifici è necessario materializzare coppie di allineamenti ortogonali tra loro in un dato punto.La realizzazione di due allineamenti ortogonali prende il nome dihanno periodo di utilizzo variabili e possiedono anche una precisa gerarchia di importanza stabilita: dalla precisione, dai costi e dalle modalità di impiego.