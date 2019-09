Costruzione di una vasca e Costruzione di un solaio

Costruzione di una vasca

Costruzione di un solaio

Per realizzare una vasca in un terreno limoso di campagna ci sono tre fasi:: si realizzano le pareti in cemento armato;: si scava all’interno delle quattro pareti eliminando il terreno sciolto;: si realizza il fondo della vasca.La terra sciolta viene tolta dalla “benna mordente” che da la forma alla “T”.Quando si scava con la benna mordente ci sono alcuni cedimenti nel terreno, così si è pensato di mettere un tubo che sputa un liquido (sostanza), la bentonite, che è una sostanza plastica che contiene molta argilla e non fa cedere il muro argilloso e trattiene le pareti cadenti.Successivamente si realizza la “trave a T” e si mette nello scavo interno. Si mette il calcestruzzo in un tubo, il calcestruzzo va sotto e la bentonite esce fuori dall’altra parte del foro, infine il calcestruzzo viene messo fino alla superficie; quando il calcestruzzo si asciuga, si scava, si elimina il terreno e si trovano quattro pareti unite.•Sopra i pilastri e le travi si realizza un impalcato di tavole (pavimento di legno);•Sopra il tavolato si posizionano le “pignatte”;•Tra una pignatta e l’altra si mettono i tondini;•Si getta il calcestruzzo (si fa la cosiddetta “gettata”);•Sopra il calcestruzzo si posiziona una rete elettrosaldata, perché così i carichi si distribuiscono meglio;•Sopra la rete elettrosaldata si posiziona il piano di estradosso;•Si aspettano ventotto gironi per far indurire bene il calcestruzzo (si fa la “presa");•Infine si toglie il piano di tavola sotto le pignatte.