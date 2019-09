Ceramiche da pavimenti e rivestimenti

Piastrelle smaltate

monocottura

bi - cottura

Piastrelle non smaltate

Cotto rustico (o cotto)

Gres rosso

Clinker

Gres porcellanato

Cotto nero o cotto forte

Maiolica

Nelle costruzioni degli edifici vengono impiegati, oltre ai laterizi, anche altre materiali come le. Esse sono elementi a forma di lamine, con varia composizione dell’impasto argilloso e varie formati e dimensioni, utilizzate per realizzare pavimenti e rivestimenti di pareti.Per la formazione delle piastrelle, dopo la loro preparazione, viene data la forma desiderata (foggiatura), tramite:: l’impasto argilloso viene predisposto come una pasta plastica e umida, che viene fatta passare attraverso una trafila che riproduce la sezione della piastrella;: l’impasto argilloso viene predisposto sotto forma di polvere a bassa umidità, essa poi viene compressa in uno stampo che ricalca la forma della piastrella da formare.Lepossono suddividersi in:: la loro superficie viene ricoperta da uno strato di smalto vetroso colorato, esso deve essere cotto a elevate temperature, secondo le seguenti due soluzioni:: smalto e supporto argilloso vengono cotti contemporaneamente, quindi alla stessa temperatura; si ottiene una piastrella molto resistente all’usura e all’abrasione (adatta per pavimenti);: la cottura avviene in due fasi; nella prima fase avviene la cottura del supporto argilloso (che poi viene chiamato biscotto) il quale viene poi smaltato e successivamente sottoposto a una seconda cottura per lo smalto; le piastrelle ottenute sono meno resistenti all’usura e quindi sono più delicate, vengono utilizzate per rivestimenti o per pavimentazioni di locali non pubblici.: sono uniformi per l’intero spessore della piastrella.I tipi dipiù diffuse sono:: è una ceramica a pasta porosa ottenuta per estrusione, di colore rosso, priva di smalto, cotta a temperatura tra i 900 e i 1000°C; il cotto è prodotto a forma di piastrella (30x30, 40x40 cm), oppure a listello; è utilizzato per pavimentazioni di interni ed esterni; è pregiato il cotto toscano o fiorentino e il cotto veneto;: è una ceramica a pasta compatta, formata per pressatura del composto argilloso; il gres rosso non è permeabile ai fluidi, è resistente al gelo, agli aggressivi chimici e all’abrasione; è commercializzato in formati di 7.5x15 cm;: è una ceramica a pasta compatta utilizzata per piastrelle senza smalto; è dura, resistente e non permeabile;L’incollaggio delle piastrelle avviene con