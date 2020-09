Arco – Caratteristiche

archi

Possiamo trovare diversi tipi di; dipende dal rapporto tra due volte la freccia e la luce.Per la stabilità dell’occorre che ogni elemento o concio sia sottoposto a sforzi di compressione in ogni punto. Su ogni concio agiscono due forze: la spinta S trasmessa dal concio superiore e il peso P che è la risultante di tutti i carichi.Considerando ilcomposto dai, i punti dove agiscono le risultanti determinano una linea, detta curva di pressione.Le strutturein pietra da taglio sono molto costose perché occorrono degli scapellini molto abili per la preparazione dei singoli conci, che devono essere squadrati e devono combaciare perfettamente tra di loro.Il mattone per la sua facilità di produzione in forme asimmetriche si presta facilmente all’esecuzione dell’arco.Il conglomerato di cemento è un ottime materiale per l’alta resistenza a compressione e per la facilità dell’esecuzione. Inoltre, si possono avere anche degli archi di solo calcestruzzo o di calcestruzzo armato con tondini di ferro.