Come è ormai noto a tutti, a partire dallo scorso mercoledì 6 Marzo, è possibile richiedere il tanto chiacchierato reddito di cittadinanza. Tanti gli studenti universitari che proprio in questi giorni si stanno domandando se saranno tra i circa 5milioni che potranno beneficiarne. Poter infatti ricevere un assegno mensile, magari con il quale affrontare le varie spese, sarebbe infatti una vera e propria manna dal cielo. Cerchiamo quindi di capire se anche chi studia può chiedere il reddito di cittadinanaza.

Reddito di cittadinanza, le info sul decreto

I possibili scenari per gli studenti

ha lo scopo dicoloro che si trovano in unacausata dall'asesnza di un'occupazioneo. Esso aiuta gli individui, a seconda della loro situazione, a essere formati per poi essere inseriti all'interno del mondo del lavoro. Possono farne richiesta icheda almeno 10 anni, di cui gli ultimi due continuativi. Bisognerà inoltre avere unal di sotto dil'anno e non avere un, esclusa la prima abitazione. Altro requisito fondamentale è il, che non deve oltrepassare iPer quanto gli studenti, non è consentito chiedere il, vi sono però alcune eccezioni: in caso l'universitario siao abbiae in caso abbia un età maggiore di 26 anni potrà farne richiesta, a patto che. Vi è inoltre un caso che permette di avere al genitore un'aumento deldel proprio reddito di cittadinanza se il proprio figlio è uno studente fuori sede, in corso e senza borse di studio. Qualora la sede dell'università del figlio sia distante almeno 100km dal comune di residenza si potrà richiedere la maggiorazione. Per gli studenti residenti in zone di montagna o disagiate la distanza diminuisce a 50km.