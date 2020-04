Paleolitico, Mesolitico, Neolitico - Schema

Fra Preistoria e Storia

Il Paleolitico

Il Mesolitico

Il Neolitico

Paleolitico (età della pietra) : 2.000.000 di anni fa - 10.000 a.C.Mesolitico (età della pietra di mezzo) : 10.000 anni fa - 8.000 a.C.Neolitico (età della pietra nuova) : 8.000 anni fa - 4.000 a.C.A partire da 2.000.000 di anni fa, sono state trovate delle pietre (manufatti) modificate, scheggiate, in modo da far assumere una forma allungata e sottile, adatte al taglio. In questo periodo l’economia umana si basa sullo sfruttamento, poiché gli uomini utilizzano le risorse della natura, ad esempio raccogliendo frutta e cacciando animali, senza però occuparsi della ricostruzione nell’ambiente (raccolta ma non agricoltura/caccia ma non allevamento). Si tratta di un’economia di prelievo.Gli uomini vivono in una condizione di nomadismo che è conseguenza dell’economia del prelievo perché, sfruttando le continuamente le risorse di un luogo fino all’esaurimento di queste ultime, essi sono costretti a mutare in continuazione, così come i luoghi in cui agiscono.In questo periodo si hanno le prime esperienze di agricoltura: lentamente si comincia ad affrontare la nascita e lo sviluppo ciclico delle piante e ad intuire la possibilità di riprodurre questi fenomeni e di creare uno sviluppo guidato dagli stessi.Durante questo periodo avviene un ulteriore perfezionamento della lavorazione della pietra, levigata con la sabbia, in modo da ottenere strumenti più efficaci.Nascono, inoltre, l’agricoltura e l’allevamento dalla domesticazione delle piante e degli animali. C’è stato anche il passaggio da una economia di prelievo ed una economia di produzione (prendere e dare). Dal 4.000 a. C. viene ancora lavorata la pietra con l’aggiunta della tecnologia relativa alla lavorazione dei metalli. Sulla base di ciò gli storici hanno classificato le epoche successive.