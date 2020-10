Scuola culta

Nel 1515 il milanese Andrea Alciato, applicava alla parte dell’opera giustinianea rivolta alle istituzioni amministrative imperiali, molte nozioni storiche fondate sulla profonda conoscenza di fonti greche e latine. Alciato è da considerare il vero fondatore della Scuola, in quanto riuniva in sé doti di profondo conoscitore delle fonti classiche, di cultore del metodo filologico e giurista completo, teorico e pratico.La caratteristica delle opere della Scuola Culta, è costituita dal duplice criterio di ricercare anzitutto la formulazione originaria dei testi studiati (metodo filologico) per poi analizzarne il significato alla luce delle fonti greche e latine (metodo storico). A questo scopo non venivano utilizzati solo i testi giuridici ma anche le fonti storiche, retoriche, letterarie e poetiche dell’antichità. In tal modo i testi classici potevano venir depurati dalle aggiunte e alterazioni dei giuristi giustinianei vi avevano apportato, per renderli coerenti con la compilazione dell’età di Giustiniano, rendendo possibile in questo modo interpretarli e comprenderli nel significato originario. Il confronto con altri passi dello stesso autore e il riferimento a notizie tramandate, consentivano di correggere errori e fraintendimenti spesso secolari.Era infatti assai frequente che termini e istituzioni ricorrenti nel Corpus iuris non trovassero una spiegazione, in quanto potevano essere talmente evidenti al loro tempo da non richiedere chiarimenti, oppure perché rimasti nella compilazione come relitti storici, ma non più utilizzati e compresi dagli stessi giuristi giustinianei. Si trattava di una folla di testi che da oltre quattro secoli i Glossatori, i Commentatori e i pratici avevano analizzato e utilizzato in innumerevoli occasioni, ma che per la prima volta per opera dei Culti, ricevevano un’interpretazione filologica e storica fondata. Le origini culturali del metodo Culto, si uniscono con la cultura dell’umanesimo. La passione per lo studio delle fonti della cultura antica, indussero alcuni uomini ad applicare anche alle fonti del diritto i frutti della conoscenza di fonti non giuridiche. I culti, a cominciare da Alciato, fecero ricorso alle fonti antiche, con l’intento di incidere direttamente sull’interpretazione e dunque sull’applicazione delle fonti del diritto.