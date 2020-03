Rivoluzione francese - 1789 (2)

La Rivoluzione francese

La Rivoluzione francese fu un episodio importante nella storia che portò all'abbattimento della monarchia assoluto a favore di una repubblica nella quale erano garantiti i diritti dell'uomo e l'uguaglianza.Le cause che portano la borghesia a ribellarsi al sovrano sono dettate da:- grave crisi politica e sociale- La monarchia doveva diffondere il proprio potere assoluto e rimediare alla crisi finanziari, ma ogni riformatrovava sempre la forte resistenza dei ceti privilegiati: clero e nobiltà.- Sotto la guida del re Luigi XVI grave carestia, rincari nel pane e disoccupazione- L’antica divisione societaria in tre stati (clero, nobiltà e terzo stato) non rispecchiava più l’effettivaorganizzazione della società. Il terzo stato oltre a comprendere le classi popolari rurali e urbanecomprendeva anche la borghesia che era la classe più intraprendente e che produceva la parte più grandedella ricchezza del paese- Il Re accentrava tutti i suoi poteri e gli antichi istituti, Stati generali e Parlamenti provinciali che avrebberodovuto limitare i poteri del Re svolgevano solamente una funzione consultiva. Ministri come Turgot eNecker, ottimi conoscitori dell’economia e delle finanze, avevano proposto delle riforme che il Re nonattuò per paura della resistenza della nobiltà