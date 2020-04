Reazioni dell'Europa alla conquista dell'America

Le reazioni in Europa

L'incontro con le malattie europee

Vasco da Gama scoprì la via delle Indie nel 1497, anche lui mirava alla ricerca d'oro. Nello stesso anno, sostenuto dagli inglesi, l'italiano Giovanni Caboto arrivò a Terranova e tre anni dopo il portoghese Cabral toccò le coste del Brasile. Partirono molte navi spagnole e si imbarcò anche Amerigo Vespucci. Nel 1507 un geografo tedesco propose di chiamare il Nuovo Mondo, America la quarta parte del mondo.Tra il 1519 e il 1522 la spedizione guidata da Ferdinando Magellano aveva compiuto il primo giro del globo; Magellano fu ucciso e l'ultima nave rientrò a Siviglia l'8 settembre 1522.All'inizio l'America aveva una popolazione molto numerosa, ospitava circa 57 milioni di abitanti. Nelle prime isole conquistate la popolazione venne impiegata nella ricerca dell'oro, anche se ne trovò poco. Iniziò un processo di decimazione della popolazione indigena. Le cause furono le encomienda: a ogni spagnolo che si recasse in America venivano assegnati un terreno e degli indios. Gli indigeni erano affidati a un padrone perché li potesse istruire nella fede cristiana; per gli spagnoli si trattò di manodopera servile; e le malattie che gli spagnoli portavano con sé dall'Europa: il continente americano non conosceva nessuna delle più tipiche malattie europee, nella loro condizione di isolamento microbico, i nativi americani non avevano sviluppato alcuna difesa di tipo immunitario, pure per malattie ritenute infantili per gli europei.