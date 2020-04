Lutero, Martin - Ideologia

Lutero - Ideologia

Il contesto in cui nacque il protestantesimo è il seguente: in Germania vi era un imperatore e 7 principi elettori; il primo doveva governare sugli altri ma essi erano autonomi; la popolazione era formata da contadini e da vescovi cristiano cattolico; riguardo la religione la chiesa aveva subito dei grandi scossoni, come Bonifacio contro Filippo, la cattività avignonese, gli scismi e i movimenti ereticali; inoltre vi era l'esigenza di una nuova riforma della chiesa poichè i vescovi avevano solo interessi politici e non religiosi.Entrò così in gioco Martin Lutero, un credente molto convinto con visione pessimista del rapporto fra dio e l'uomo: credeva che non si potesse essere buoni, a causa della nostra tendenza verso il male e quindi non era possibile raggiungere la beatitudine. Lutero divenne un teologo e ad un certo punto, osservando le sacre scritture rimase colpito dalla lettere di San Paolo ai romani dove si diceva che la fede in dio era il vero mezzo di salvezza; ciò significa che le azioni umani contano fino ad un certo punto; infatti, Lutero, finirà per sminuire gli sforzi degli umani e fece una dottrina riguardo il purgatorio e l'indulgenza. L'indulgenza, che si otteneva attraverso un pellegrinaggio, significa eliminare la pena che si sarebbe dovuti scontare in purgatorio.Invece, il peccato si elimina con la confessione. Lutero dice che se l'uomo si salva con la fede, anche il pellegrinaggio risulta inutile, e che il papa e i sacerdoti non hanno il diritto di togliere la pena. Egli diventa quindi una sorta di eretico perchè fa un'obiezione dottrinale alla dottrina cattolica. Al pellegrinaggio vi era un'altra aggravante: si poteva fare un'offerta ai sacerdoti invece che compierlo. In Germania, il vescovo di Brandeburgo voleva diventa diventare anche arcivescovo; ma ciò non era possibile; tuttavia chiedendo al papa gli fu permesso nel caso in cui avesse fatto un'offerta. Il vescovo ha ottenuto i soldi per l'offerta, raccimolandoli dal popolo dicendogli che facendo un'offerta avrebbe avuto l'indulgenza. La dottrina della chiesa veniva quindi utilizzata per i propri scopi. Si dice che la riforma protestante nacque con questo gesto emblematico: nel 1517, Lutero avrebbe affisso sulla porta della sua città un documento con le sue 95 tesi. Questo fenomeno inizialmente venne sottovalutato, ma poi diversi principi iniziarono a seguire questa dottrina; tanto che il principe di Sassonia protesse Lutero nel momento in cui stava per essere arrestato.